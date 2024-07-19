寇健文談美中關係 一事件顯示中共判斷川普會上台

政大國關中心主任寇健文19日在「解析中共三中全會」座談會上分析中美關係未來發展，他表示，未來國際環境是充滿風險的，用比較聳動的方式來說，中美之間的世界大戰已經開打、冷戰已經開始，但未必有熱戰。

寇健文以近期一則新聞事件指出當前中美關係的動向。大陸外交部林劍在17日外交部例行記者會上表示，一段時間以來，美方無視中方堅決反對和反復交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益、破壞雙方互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。

寇健文指出，這則事件顯示中共判斷應該是川普會上台，而且川普上來之後不會認拜登的帳，所以現在中國跟美國談的任何結果、中方所做的任何讓步，川普不見得會買單，現在的讓步都是白讓步，所以就不要談。

寇健文表示，對中共來說，現在是一個強國建設的關鍵時期，因為美國現在相對處於比較不穩定的狀態，領導人的競爭兩極化實際上是嚴重的，因此在公報中提到引領國際治理體系的改革與建設、維護國家安全跟發展利益，也就是說想要去改變以美國為主導下現有的國際秩序，要變成秩序的制定者之一。

此外，美中兩國競爭的核心關鍵是科技創新，這不僅決定國力成長，也決定未來經濟發展誰能夠握有先機。所以在未來可以看到大陸在AI、自駕車等領域一定是投入更多資源，讓中國在中美之間的冷戰競逐中屬於不敗的地位。

針對三中全會前外界流傳大陸國家主席習近平身體不適缺席會議的說法。寇健文認為，台灣關心美國領導人身心健康的程度急迫性，應該遠高於關心中國領導人。過去幾年觀察到拜登的認知衰退明顯，對台灣來說是一個比較大的隱憂，因為當中共對台灣壓力越大，美國的支持是重要的。但美國領導人尤其是在大選前，有多大程度能夠維持整個政府運作、迅速做判斷，是會對我們的安全有重要影響。