台日海巡船共同海訓 中國不滿向日本提出交涉

台灣與日本的海巡船昨天在日本境內海域舉行救難聯合訓練後，中國外交部今天表示強烈不滿、堅決反對，並稱已向日本提出交涉，要求日方不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

據央視新聞，中國外交部19日下午舉行例行記者會。有記者問：據報導，台灣海巡署「巡護9號」巡視船與日本海上保安廳載機巡視船「相模號」於7月18日在日本千葉縣房總半島南端及伊豆大島附近海域實施聯合演習。報導稱，這是1972年日台斷交以來，日本海上保安廳與台灣海巡署首次實施聯合海上訓練。中方對此有何評論？

中國外交部發言人林劍稱，中方對日方與台灣實施聯合海上訓練強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。日方曾就台灣問題向中方作出鄭重承諾，包括不搞「兩個中國」或「一中一台」，不支持台獨。這是日本必須遵循的立場和原則。

他說，中方敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤，不得以任何形式縱容支持台獨分裂勢力，在東海、南海問題上謹言慎行，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

海洋委員會海巡署與日本海上保安廳18日在日本千葉縣房總半島以南海域上，進行搜索及救難演習。這是中華民國與日本於1972年9月斷交後，雙邊首次共同海上訓練。

日台海巡實地合作，是為因應中國持續在東海、南海加強海上活動，為不可預見局勢預作準備。在「台灣有事」危機感持續增強情況下，朝定期訓練目標發展。