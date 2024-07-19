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中共三中全會提財稅改革 專家：直擊地方財政問題

中央社／ 上海19日電

中共20屆三中全會閉幕，會議公報提及「深化財稅體制改革」。中國專家解析，財稅體制改革直擊了地方政府財政困難問題，增加地方自主財力將是財稅體制改革一大關鍵。

中共20屆三中全會18日閉幕，會議公報提及，「要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制」。

第一財經報導，中共中央財辦副主任、中央農辦主任韓文秀今天在北京舉行的記者會上表示，三中全會審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，這份「決定」提出完善中央、地方財政關係。

報導引述多名專家學者的意見加以解析。中國人民大學財稅研究所執行所長呂冰洋認為，大規模減稅政策實施多年，加上土地出讓收入下滑，造成地方政府收入銳減，拓展地方稅源、提升地方自主財力有其必要性。

呂冰洋指出，2023年地方財政支出占全國財政支出比重高達86.1%，大量財政支出責任由地方承擔；可考慮適當地加強中央事權，提高中央財政支出占比，在省以下的財政體制中，減少基層政府的支出責任。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮指出，除了增加地方財力以外，也必須適當地減少地方支出責任，讓地方財力與事權可相匹配，這有助於發揮地方政府的積極性，也有助於緩解地方收支矛盾、化解地方債務風險。

上海財經大學公共經濟與管理學院教授范子英指出，「增加地方自主財力」將是新一波財稅改革一大關鍵，目前部分地方財政困難，不少地方依賴中央對地方撥款補助，近兩年中央對地方撥款補助逾人民幣10兆元（約新台幣45兆元）。

范子英表示，很多基層政府一半以上的財力來自上級撥款補助，這說明了地方財政自給能力比較弱，需要增加地方自主財力，這有賴於地方稅源的拓展。推估未來在增加地方自主財力上，將會推出相對應的財稅改革措施。

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