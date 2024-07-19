海基會進駐金門小三通協調中心 羅文嘉將出席揭牌

上映於1993年的《唐伯虎點秋香》，其實是鄭佩佩息影多年之後重返大銀幕之作。當時的鄭佩佩沒有住所、經濟困難，接演電影中華府女主人「華夫人」一角，配合男主角周星馳，在片中無論是頭髮全部豎起的搞笑造型、還是無厘頭對話，樣樣都來，成就了經典的銀幕喜劇形象，更讓無數觀眾對華夫人印象深刻。憑藉此片，鄭佩佩不僅成功復出，也讓當時遭逢離婚、破產的她獲得一番面對現實、應對問題的心境體悟。

2024-07-19 17:47