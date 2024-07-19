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海基會進駐金門小三通協調中心 羅文嘉將出席揭牌
為推動兩岸健康有序的交流，及提供民眾經小三通往來兩岸更優質的服務，海基會將正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉明日將出席揭牌儀式。
海基會今日表示，為兩岸不斷堆疊善意，推動健康有序的雙向交流，並提供經小三通往來兩岸的民眾更優質服務，正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，20日下午2時在金門水頭港旅服務中心舉行揭牌儀式，羅文嘉將出席。
公開流程顯示，明日下午2時，羅文嘉將聽取港務處有關小三通現況簡報，隨後舉行揭牌儀式，並進行小三通通關實務考察，以及參訪水頭港旅運中心新建工程。
另外，海基會也受邀參加今年「金廈泳渡」的開幕儀式，羅文嘉21日上午也將在金門烈嶼鄉習山海灣出席開幕典禮。「金廈泳渡」從2009年開始，今年已邁入12屆。
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