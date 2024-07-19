日本與台灣海上演練 陸外交部：已向日方「嚴正交涉」

海洋委員會海巡署與日本海上保安廳18日於日本千葉縣房總半島以南海域上進行海上訓練，創下1972年中日斷交以來首次，而大陸外交部強調「強烈不滿、堅決反對」。

據環球網消息，大陸外交部發言人林劍19日下午指出，「我們對日方同台灣地區實施聯合海上訓練強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉」。他強調，日方曾就台灣問題向大陸作出鄭重承諾，「包括不搞『兩個中國』或『一中一台』，不支持『台獨』，這是日本必須遵循的立場和原則」。

林劍敦促日方「恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤，不得以任何形式縱容支持『台獨』分裂勢力，在東海、南海問題上謹言慎行，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾」。

而儘管如此，北京官方19日仍宣布，大陸外交部副部長馬朝旭將應邀赴日本、南韓舉行雙邊對話磋商。

林劍指出，馬朝旭將應邀於7月21日至25日赴日本東京、南韓首爾分別同日本外務事務次官岡野正敬，南韓外交部第一次官金烘均舉行「第十六輪中日戰略對話」、「第十輪中韓外交部門高級別戰略對話」。「關於對話的具體安排，雙方正在協商中」。

他強調，有關對話是大陸同日韓方的機制性磋商安排，在對話中雙方將就雙邊關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見。大陸希望通過對話增進溝通，促進合作，「推動中日、中韓關係健康穩定發展」，有關情況會及時發佈相關訊息。