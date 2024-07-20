與低迷經濟有關？萬字稱頌稿「改革家習近平」突消失 真相究竟為何

中共二十屆三中全會本週召開，在會期間最被討論的插曲，是一篇談論「改革家習近平」的萬字稱頌特稿，突然被下架消失，連中國網友四處搜尋都遍尋不著。到底真相為何？跟中國持續低迷的經濟狀態又有何關係呢？

中共二十屆三中全會的4天議程，將於今天正式落幕，不過在此會期間，意外發生了一件引人熱議的事件：由中共官媒「新華社」發表的一篇稱頌中共現任領導人習近平，是「繼鄧小平後的卓越改革家」萬字文章，突然「被消失」下架。連中國網友熱心在百度上搜尋都不見蹤影。原因目前則是各方猜測中。

但無論如何，在中國經濟陷入疲軟的當下，各界更佳關注的是，中共是否會在此時推出新的經濟、社會政策，增強內部的發展信心。這場政治盛會能否成為中國經濟的「強心針」？國內許多專家學者則顯示悲觀心態。

中國經濟至少失落10至15年

中華經濟研究院副院長王健全指出，過去中國大陸的GDP，25%靠房地產，這樣不計代價的經濟成長模式已難以為繼，並成為經濟成長的制約因素。「IMF預估，中國大陸必須要經過一個很大一波的結構改革，如果沒有結構改革，經濟成長率將一波低於一波。」

由於中國政府集權程度較高，手上有更多的政策工具與資源，加上有日本的前車之鑑可以參考，他判斷，中國不會像日本陷入失落的20、30年。但面臨人口老化、美國圍堵、中所得國家陷阱、社會凝聚力等各方挑戰，中國經濟的調整週期，也難以在短期內結束，時間至少需要10至15年。

王健全說，大陸房地產企業呆帳占中國金融機構及影子銀行資產淨值的15-20%，量體太大，短期內無法解決，只能以時間換空間；而地方政府的債務，估計占GDP的7成左右，大概約在400兆台幣左右，但中國中央政府只發行十幾兆台幣的公債，「感覺上有點杯水車薪。」

目前中國共透過兩個路徑，來彌補原來房地產占25%左右GDP的缺口。其一是擴大內需，目前中國內需僅占GDP約38%，相較美國的七成、台灣約5成，還有一些空間，「但由於房地產的破沫導致財富效果縮水，內需短期內要提升並不容易。」

第二項策略則是產業升級轉型，包括全球布局、進口替代、技術密集及平價輸出。王健全認為，企業到海外布局，會導致中國自身產業空洞化、喪失活力，就如台灣於2000年至2015年面臨的狀況一樣，「就業機會、機會創造在海外，將讓中國經濟弱化。」而技術密集部分，受美國的技術限制，要突破卡脖子的問題，也有相當的難度。

剩下的只有進口替代及平價輸出，北京較有把握。例如，三星手機在中國的市占率，最高時曾高達2成，但在進口替代的政策下，目前市占率只剩1個百分點，算是這幾種策略中，較有成效的一項；也由於尖端技術升級存在困難，中國鎖定電商、零售、餐飲、手機、鋼鐵……等產品的平價輸出，但這也將造成「中國衝擊2.0」的現象，影響包括台灣、韓國、東協各國在內的經貿關係。

安全至上，關鍵只有路線與人事問題

「這次三中全會，其實關鍵的只有兩項，路線跟人事，」淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，歷屆三中全會都是在探討經濟體制的改革問題，但今年這次明顯不同，對此時此刻的中國經濟能不能起到一個強心針、振衰起敝的作用，讓各界快速恢復信心，「從這個角度來看的話，機率並不高。」

因為，這次三中全會，是中共改革開放以來，第一次在「安全建設為中心」的前提下，討論所謂的改革議題。

張五岳解釋，中共二十大之前，北京對國際格局的研判是「和平跟發展」，爭取在這段期間內積極建設經濟，但中共二十大的報告出現91次的安全，顯示北京方面對國際格局的判斷不再是和平發展，且中國面臨內外兩造的「百年未有之大變局」，才讓這次的三中全會，安全的重要性置於改革開放之上。

不會先處理小咖，學者指「懲獨22條」無需過度憂慮

甚至，陸委會主委邱垂正18日出席國策院一場探討兩岸議題的論壇時就直言，這次三中全會，研判中共當局將會宣布「重分配」、「強管制」、「計畫經濟」、「社會主義公有制」等具有「社會主義」特色的左傾政策，進一步推動財稅改革、落實「共同富裕」，以應對當前經濟不振、外資撤離與人口老化等治理難題。

談及中國近來單方面公佈的「懲治台獨22條意見」，他還強調，兩岸交流30多年以來，中共始終不肯正視中華民國的事實存在，壓迫台灣接受「一中原則」、「台灣是中華人民共和國的一部分」，及其設定的「統一進程」政治框架。其對台進行經濟脅迫、外交打壓及軍事恫嚇等複合式的壓迫作為，已成為兩岸關係緊張疏離、以及區域不穩定的主要根源。

邱垂正並稱，中方公布的這些法律規定，對台灣民眾沒有任何拘束力、不會獲得國際社會的支持，只會傷害兩岸間的正常往來，造成兩岸敵意螺旋，「可謂是相當負面又損人不利己。」呼籲北京方面，立即停止恫嚇台灣人民，放棄狹隘僵化的意識形態和政治框架，以兩岸人民福祉為重，讓善意持續堆疊、循環，共同促進兩岸關係良性發展。

陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影

賴清德總統就職前就備好

不過張五岳指出，中國單方面公布的「懲治台獨22條意見」，早在賴清德就職總統前就備好，台灣方面也有所預期，且就這件事情上來講，中方近期相關舉措並不高調，還三度強調這22條意見只針對「極少數的台獨頑固分子」。顯是北京公布這22條意見，似乎不是要刻意在這個基礎上升高兩岸對立，只是想達到對內交代、對外宣示、對台威懾，所採取的一些法律戰、輿論戰及心理戰的效果。

特別是北京當局的口袋裡，已將幾位「台獨頑固分子」列入清單，「若只處理小咖，不處理官方認定的大咖，外界會怎麼來看待？」他認為「懲治台獨22條意見」內容雖然紅線滿滿，但台灣民眾赴陸交流時，無須過度憂慮。

（本文出自2024.07.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）