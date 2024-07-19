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三中全會閉幕 紐時：中國想在國安與經濟間找平衡

中央社／ 台北19日電

中共20屆三中全會昨天閉幕。美國媒體紐約時報撰文解讀公報內容，認為這次會議暗示，中國領導人想在國家安全與經濟成長之間找到更微妙的平衡。

中共20屆三中全會15日至18日在北京舉行。紐約時報中文網今天刊登「政策、口號與『秦剛同志』之謎：解讀中共三中全會公報」的解讀報導。

報導指出，受經濟困境影響，中國投資者一直在等待積極訊號，但會後發布的公告只有打著「中共口號、語焉不詳」的方案。

報導提到，2013年的18屆三中全會，中共總書記習近平承諾，讓市場競爭在經濟某些領域發揮更大作用，並且成立一個新委員會，以加強國家安全。之後的幾年裡，中國不斷擴大的國家安全機器經常發號施令，對生活的更多方面進行監管。批評人士說，這阻礙了創新者和外國投資者。

報導說，這次會議暗示，中國領導人想在國家安全與經濟增長之間找到更微妙的平衡。公報稱，中國需要「實現高質量發展和高水平安全良性互動」。

另外，在商業環境上，報導指出，中國領導層最終並沒有在公報中提民營部門。公報只是說，官員們將「更好維護市場秩序」，建立「高水平社會主義市場經濟體制」；公報還呼籲採取措施「積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力」。

報導認為，市場在中國仍在有一席之地，但前提是它要為中共的宏偉目標服務。

報導並指出，現在中國政府面臨的最大挑戰之一是收入減少，但公報對於如何解決這個問題幾乎沒有提供任何線索。中國各地的養老金、醫保和教育費用幾乎全部由地方和省級政府提供，許多地方政府已負債累累，現在又面臨收入迅速下降的問題。

報導也提到，中國前外長秦剛的命運在這一年來還是一個謎，中共一直對是什麼不當行為或失誤導致了他的下台保持沉默，公報仍稱秦剛為「同志」，表明至少到目前為止，秦剛還沒有完全被排斥，但仍是個未解之謎。

另外，德國之聲中文網報導引述分析人士指出，三中全會的公報顯示出，北京將會繼續維持既定路線，看不出任何改變現有經濟政策或發展模式的跡象。

報導引述德新社稱，中共20屆三中全會發表的公報只是一個「共產黨口號」的集成，黨內就經濟政策達成的共識，想必今後數週和數月之後才會逐漸露出水面。

中共 秦剛

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