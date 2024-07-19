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中共20屆三中全會閉幕 學者：重安全大於經濟

中央社／ 台北19日電

中共20屆三中全會昨日下午閉幕，隨後公布5000多字的會議公報。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析公報指出，這次三中全會不再單純聚焦經濟，涉及安全問題，若期望能刺激經濟指標，恐怕要失望。

政治大學國際關係研究中心今日上午在政大舉行「解析中共二十屆三中全會座談會」，與會學者張五岳分析三中全會會議公報指出，這次三中全會不再是單純聚焦經濟，涉及面向是歷來最廣的，包括文化、外交、黨建、依法治國、環保生態等，並且這次重視「頂層設計」和中長期的戰略部署，因此有很多的面向不是經濟的問題，而是有關於全面性的、治理的問題，甚至是高級安全議題。

張五岳分析，在5000多字的公報中，「經濟」只出現22次，是改革開放以來最少的一次，「市場」也只出現13次，18屆三中全會時還提到22次；反而是「安全」出現16次，在歷次三中全會公報中從來沒有出現過這麼多次，顯示這次三中全會的特殊之處。

他說，外界關注三中全會前中後能對股市、匯市、經濟措施或各式各樣的指標起到撥亂反正的效果，「我看基本上是要失望」。

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯指出，這次三中全會與以往不同之處，首先是「重安全大於經濟」，其次是「重社會主義大於市場經濟」，尤其是這次公報不再以鄧小平改革開放為基準點，而是以習近平上任後的改革開放為基準，「習式改革」會是未來重點。

此外，曾偉峯指出，這次三中全會重點在「大立」不在「大破」，包括如何建成社會主義經濟體制，如何達到目標，施政或改革的力道有所強化，18屆三中全會實現改革目標給了7年時間，但這次只給出5年時間，在2029年以前要「完成」改革任務，「給予整個中共政治體制的壓力可能也會越來越大」。

中共 張五岳

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