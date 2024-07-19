中共三中提出：防止利用行政刑事手段干預經濟糾紛

中國官員表示，昨天閉幕的中共20屆三中全會特別提出，未來將防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為採取同責同罪同罰。

為期4天的中共20屆三中全會18日閉幕後，中共中央今天在北京舉行記者會介紹和解讀本屆三中全會精神。

中共中央財辦副主任、中央農辦主任韓文秀在會中表示，加快建設高標準市場體系是重大改革任務，本屆三中全會審議通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」明確了三方面關鍵改革舉措。

他說，一是構建全國統一大市場，包括構建城鄉統一的建設用地市場，全國一體化技術和數據市場，統一規範、訊息共享的招標投標和公共資源交易平台體系，一體銜接的流通規則和標準，全國統一電力市場等；二是推進要素市場化改革，健全勞動、資本、土地、技術、管理、數據等要素市場制度和規則；三是完善市場經濟基礎制度，包括完善產權保護、訊息披露、市場准入、破產退出、信用監管等制度。

韓文秀表示，市場經濟本質上是法治經濟，三中全會通過的「決定」特別提出，防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。

此外，與會的中國全國人大常委會法工委主任沈春耀回答媒體時表示，全會審議通過的「決定」在相關部分明確提出一些重要立法修法任務，包括制定民營經濟促進法、金融法、民族團結進步促進法、反跨境腐敗法，修改監督法、監察法及編纂生態環境法典。

他說，要全面貫徹20屆三中全會精神，積極適應新形勢新要求，處理好改革和法治的關係。對於深化改革需要制定的法律法規，及時制定相應的法律法規；對於實踐經驗尚不充分，需要先行先試、探索積累的事項，可依法作出授權決定；對於不適應改革發展要求的現行法律規定，及時進行修改完善或依法予以廢止。

沈春耀說，至於相關改革決策已經明確、需要多部法律作出相應修改的事項，可採「打包」修法方式一併處理；對於需要分步推進的制度創新舉措，可採「決定＋立法」、「決定＋修法」等方式，先依法作出有關決定，再及時部署和推進相關立法修法工作。