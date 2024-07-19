快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三中全會後 大陸國安部：大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國安部19日召開黨委擴大會議，強調要「大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力」。（圖／取自「國家安全部」微信公眾號）
大陸國安部19日召開黨委擴大會議，強調要「大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力」。（圖／取自「國家安全部」微信公眾號）

中共二十屆三中全會落幕後，各部門開始傳出召集會議傳達相關精神，而大陸國安部19日上午開會，則強調要「大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力」、「加快構建國家安全機關工作新格局」。

據大陸國安部微信公眾號消息，大陸國安部19日上午召開黨委擴大會議，「專題傳達學習貫徹習近平總書記重要講話精神和黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實初步舉措」。

大陸國安部長陳一新出席並講話，強調要「推動進一步全面深化國家安全機關改革，大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力，為中國式現代化護航」。

消息提到，會議指出，十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設的新時期；十八屆三中全會也是劃時代的，開啟了全面深化改革的新時代；二十屆三中全會又是劃時代的，將開啟進一步全面深化改革的新征程。

會議強調，三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題謀劃和部署改革，「謀的是強國復興偉業，布的是中國式現代化大局，立的是黨長期執政、國家長治久安之基，是閃爍著馬克思主義真理光輝的宣言書、新征程將改革進行到底的動員令、進一步全面深化改革的路線圖」。

會議還提到，要深刻領會把握進一步全面深化改革的主題、重大意義、目標要求、重大原則、重大舉措、科學方法、根本保證，「以強烈的改革自覺，加快構建現代化隱蔽戰線工作體系能力，加快構建國家安全機關工作新格局」。

會議還指出，國安機關在進一步全面深化改革的實踐中堅持好、發展好「八個必須」：必須強化政治引領，必須堅持大局為重，必須勇於守正創新，必須突出實戰實用，必須注重戰略先行，必須重視科技賦能，必須善於系統集成，必須做到蹄疾步穩。此外，也要加快推動「新質生產力向新質戰鬥力轉化」。

國安

延伸閱讀

大陸5月減持美債24億美元 4月首次加倉後的再度減持

80位陸公民被菲律賓扣押 陸使館促：依法公正穩妥處置

中共上海市委副書記 由大陸副財長朱忠明接任

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

相關新聞

香港記協新任主席被WSJ辭退 港學者：因記協劣跡斑斑

香港記者協會主席鄭嘉如17日被其任職的華爾街日報以「職位重組」為由辭退。全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈19日表示，華...

影／疫情後最大大陸團抵金 官員行程曝光低調不受訪

大陸福建、廈門旅遊界、體育界和官員一行170人今天循小三通抵金，參加一年一度的體育盛會「金廈泳渡」活動，這是疫後最大規模...

中共三中全會落幕 新華社披露2月前「黨外人士座談會」

中共二十屆三中全會18日落幕，19日午間官媒報導，中共中央2個月前於中南海召開「黨外人士座談會」，徵求對全會文件的意見。...

三中全會後 大陸國安部：大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力

中共二十屆三中全會落幕後，各部門開始傳出召集會議傳達相關精神，而大陸國安部19日上午開會，則強調要「大力提升隱蔽戰線新質...

「中式現代化」內容空洞 5千字三中公報彷彿躺平

中共二十屆三中全會昨閉幕，發布公報定調「全面深化改革、推進中國式現代化」方向。美媒引述分析人士認為，此公報內容空泛且老調...

三中閉幕 學者：公報暗示習近平將連任4屆

中共20屆三中全會18日閉幕，提出進一步全面深化改革總目標是「繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。