三中全會後 大陸國安部：大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力

中共二十屆三中全會落幕後，各部門開始傳出召集會議傳達相關精神，而大陸國安部19日上午開會，則強調要「大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力」、「加快構建國家安全機關工作新格局」。

據大陸國安部微信公眾號消息，大陸國安部19日上午召開黨委擴大會議，「專題傳達學習貫徹習近平總書記重要講話精神和黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實初步舉措」。

大陸國安部長陳一新出席並講話，強調要「推動進一步全面深化國家安全機關改革，大力提升隱蔽戰線新質戰鬥力，為中國式現代化護航」。

消息提到，會議指出，十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設的新時期；十八屆三中全會也是劃時代的，開啟了全面深化改革的新時代；二十屆三中全會又是劃時代的，將開啟進一步全面深化改革的新征程。

會議強調，三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題謀劃和部署改革，「謀的是強國復興偉業，布的是中國式現代化大局，立的是黨長期執政、國家長治久安之基，是閃爍著馬克思主義真理光輝的宣言書、新征程將改革進行到底的動員令、進一步全面深化改革的路線圖」。

會議還提到，要深刻領會把握進一步全面深化改革的主題、重大意義、目標要求、重大原則、重大舉措、科學方法、根本保證，「以強烈的改革自覺，加快構建現代化隱蔽戰線工作體系能力，加快構建國家安全機關工作新格局」。

會議還指出，國安機關在進一步全面深化改革的實踐中堅持好、發展好「八個必須」：必須強化政治引領，必須堅持大局為重，必須勇於守正創新，必須突出實戰實用，必須注重戰略先行，必須重視科技賦能，必須善於系統集成，必須做到蹄疾步穩。此外，也要加快推動「新質生產力向新質戰鬥力轉化」。