中共三中全會落幕 新華社披露2月前「黨外人士座談會」

中共二十屆三中全會18日落幕，19日午間官媒報導，中共中央2個月前於中南海召開「黨外人士座談會」，徵求對全會文件的意見。中共總書記習近平強調，要樹立正確政績觀、不能未立先破，還提出要「提高各級領導班子和領導幹部改革落實能力和水平」。

新華社19日中午指出，「徵求對中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定的意見，中共中央召開黨外人士座談會，習近平主持並發表重要講話」。這場座談會於5月20日舉行。

值得注意的是，出席的中共領導人為中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧、政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局常委兼國務院副總理丁薛祥，並沒有政治局常委兼大陸總理李強。此外，政治局委員有李干杰、李書磊、李鴻忠、何立峰、張國清、陳文清等人出席。

新華社並提到，中共總書記習近平強調，中共中央政治局會議決定召開二十屆三中全會，重點研究部署進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題並作出決定，「這是從新征程黨和國家面臨的新形勢新任務出發考慮的，目的是深入貫徹落實中共二十大精神，對進一步全面深化改革作出系統謀劃和部署，為實現第二個百年奮鬥目標提供強大動力和制度保障」。

在民主黨派人士發言後，習近平指出，發揚民主、集思廣益，廣泛聽取各方面意見，是中共中央研究重大問題、制定重要會議文件的一貫做法和優良傳統。去年12月，中共中央委託中央統戰部專門徵求了黨外人士對中共二十屆三中全會有關議題的意見和建議，大家提出了不少有價值的意見和建議。「大家在剛才發言中提出了很好的意見和建議，我們將認真研究吸納」。他也代表中共中央「向大家表示感謝」。

習近平強調，進一步全面深化改革「要直面問題」，強化問題意識，突出問題導向，圍繞發展所需，順應民心所向，著力解決制約高質量發展的堵點問題、影響社會公平正義的熱點問題、民生方面的難點問題、黨的建設的突出問題、各領域的風險問題，增強改革的針對性、實效性。他更提到，要持續在深化上用實勁，「突出經濟體制這個重點，著力破除深層次體制機制障礙和結構性矛盾」。

他提到，進一步全面深化改革要「充分調動全黨全國人民積極性、主動性、創造性，心往一處想、勁往一處使」。大興調查研究，走好群眾路線，「問需、問計於民，尊重基層和群眾首創精神」。他也提到，要加強改革舉措協調配套，推動各領域各方面改革舉措同向發力，增強整體效能。相關地方、相關部門、相關領域要形成推進改革的合力，「堅決防止和克服各行其是、相互掣肘」。

習近平最後指出，要發揚「釘釘子精神」，樹立和踐行「正確政績觀」，察實情、出實招、求實效，堅決防止和克服形式主義，切忌搞徒有其表的形象工程、勞民傷財的政績工程。制定好實施方案，做到精準施策、適時適度，盡力而為、量力而行，切忌脫離實際。堅持穩中求進工作總基調，注重先立後破，「不能未立先破」。加強組織領導，壓緊壓實責任，「提高各級領導班子和領導幹部改革落實能力和水平，確保黨中央改革決策部署見到實效」。

根據新華社通稿，座談會上，包含民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、大陸全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表朴世龍先後發言。他們對中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定稿「表示完全贊同」，並就「促進兩岸融合發展」等提出意見和建議。