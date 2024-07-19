二十屆三中全會 學者：進一步市場深化改革是「習式改革」

中共二十屆三中全會公報18日閉幕，新華社發布公報全文，政大國際關係研究中心19日舉行「解析中共二十屆三中全會」座談會，根據公報分析未來的為來發展。多位學者指出，這次三中全會的公報中經濟發展改革的比例已降低。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，針對中共將中國式現代化提出相關期程，面對大陸方面變化速度這麼快，台灣方面可能要更多的努力和準備，才能夠避免誤判。

張五岳指出，這次三中全會重視頂層設計和戰略部署，不再完全以經濟建設為最主要中心，而是涉及到各面向問題，並把2029年及包括中國式現代化都提出相關時程。他認為，如果有人認為三中全會能對目前中國民眾和外界關注的股市、匯市、經濟措施等經濟指標起到撥亂反正的作用，基本上是要失望的。

張五岳分析，一直以來三中全會主要談經濟議題，但這次「經濟」只有出現約22次，看起來是歷次公報中最少談到經濟的。相對之下「安全」出現16次，在歷次三中全會公報中沒有用過到這麼高，「過去談改革開放是以經濟建設為中心、強調國際的格局，強調中國一定要善用國際和平發展這個格局，可是中國現在總結過去十年經驗，也就是國際格局未必是和平跟發展的。」

政大國關中心研究員陳德昇認為，這次公報有比較多矛盾性論述，可以看到有些論述「正面講反話」。以談到深化改革的段落為例，就馬上提堅持馬克思主義等思想，陳德昇指出，「市場是很敏銳的，要能在市場裡面找到機會、找到安全的環境跟氛圍，如果被政治或安全概念破壞，會不會對市場產生一種傷害。」

此外，公報中的主軸「中國式現代化」，究竟是政治口號還是功能性導向的政治藍圖，是關注的重點。但可以從公報中看到對西方觀點、理念和文化是排斥的，而在建構來自中共領導甚至黨利益的體系來維護政權的功能意義，還是比較鮮明的。

政大國關中心助理研究員曾偉峯則認為，過去十八屆三中全會公報中還有很多鄧小平、胡錦濤的影子，有很多市場的影子，但接下來所謂「進一步全面深化改革」就是「習式改革」。2013年說要把市場放在決定性位置，但這十年來市場的位置反而越來越弱，尤其在中美貿易戰之後，中共黨中央把安全放在優先，監管反而越來越多，即使有這樣的文件，仍然有些自我意志、或習近平想要發展的方向，更不用期待這次會把市場經濟的國家管制放得更鬆。

此外，從這個公報內容可以看到重點在「大立」而非大破，當中提到要建成所謂的社會主義經濟體制，要達到這個目標施政或改革的力度會有所改變。從時間點來看，十八屆三中全會實踐改革目標是2020年，給了七年時間，改革目標要在重要理念和關鍵環節改革上取得決定性成果。但這次只給五年的時間，而且要完成本決定提出的改革任務，「如果是在中共當官現在壓力特別大，新的省委書記要升遷你就必須要好好地把東西做好，所以說我覺得整個施政跟改革的力度改變。」