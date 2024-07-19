中共三中全會提300項措施 習近平再度親自任文件起草組組長

中共二十屆三中全會18日閉幕，中共中央睽違已久於19日召開記者會，強調三中全會文件的起草小組由中共總書記習近平親自擔任組長，這也是中共十八屆三中全會以來，習近平第三度擔任三中全會文件起草組長。官方還指出文件「共提出300多項重要改革舉措」。

這場記者會由中共中宣部副部長、大陸國務院新聞辦公室主任莫高義主持，出席官員包含大陸全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；全國人大常委會法工委主任沈春耀；教育部黨組書記、部長懷進鵬；中央政策研究室副主任唐方裕（正部長級）。

就全會概況、全會主題和全會文件起草情況，唐方裕指出，全會「充分肯定」中共二十屆二中全會以來中央政治局的工作。「一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神」，推動全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

對會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，唐方裕提及，係由中共總書記習近平親自擔任文件起草組組長，「全程擘畫、組織調研、精心指導、把脈定向，發揮了決定性作用」。文件起草組認真貫徹習近平重要指示，開展了扎扎實實的課題研究、調研訪談、專題論證，「通過多種方式、多種管道發揚民主、集思廣益，有效集中了黨內外智慧，廣泛凝聚了改革共識」。

唐方裕強調，「黨中央確定以此為全會主題，是經過深思熟慮的。一方面，推進中國式現代化面臨許多複雜矛盾和問題，必須克服種種困難和阻力，需要通過進一步全面深化改革，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。另一方面，中國式現代化作為新時代新征程黨的中心任務，包括進一步全面深化改革在內的黨和國家一切重大戰略部署，都必須緊緊圍繞推進中國式現代化來謀劃和展開」。

他重申「把進一步全面深化改革、推進中國式現代化作為全會主題，抓住了事業發展的核心和關鍵，意義十分重大」。他還介紹，《決定》共15個部分、60條，分三大板塊。第一板塊是總論，第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。第三板塊主要講加強黨對改革的領導、深化黨的建設制度改革。《決定》「共提出300多項重要改革舉措，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革舉措」。

穆虹則提到，三中全會《決定》開篇指出：「黨的十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期。黨的十八屆三中全會也是劃時代的，開啟了新時代全面深化改革、系統整體設計推進改革新征程，開創了我國改革開放全新局面」，「這是黨中央總結新時代以來全面深化改革重大成就作出的重要判斷」。

穆虹表示，《決定》明確了進一步全面深化改革的總目標，到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。他強調，《決定》提出進一步全面深化改革，必須貫徹好「堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念」等六條原則，「我們必須在進一步全面深化改革中嚴格遵循、長期堅持」。