快訊

「華夫人」鄭佩佩病逝：一代銀幕女俠，卻有個不會笑的童年

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

尷尬畫面曝！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸三中全會通過《決定》 稱提出超300項改革措施

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共中央19日召開新聞發布會，介紹和解讀中共二十屆三中全會精神。央視新聞
中共中央19日召開新聞發布會，介紹和解讀中共二十屆三中全會精神。央視新聞

中共三中全會18閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在19日上午的發布會上，中共中央政策研究室副主任唐方裕指出，《決定》共提出300多項重要改革措施，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革措施。

中共三中全會15到18日在北京召開，昨晚閉幕後發布了會議公報，並宣布中共中央於19日上午召開新聞發布會，介紹和解讀三中全會精神。

中共中央宣傳部副部長莫高義在發布會一開始指出，今天出席發布會的有大陸全國政協黨組成員、副主席，中共中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹，和中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀，和教育部黨組書記、部長懷進鵬，以及中共中央政策研究室副主任唐方裕。

莫高義還宣布，這次全會（三中全會）是在新時代新旅程上，中國共產黨堅定不移高舉改革開放旗幟，緊緊圍繞著推進中國式現代化進一步全面深化改革而召開的一次十分重要的會議。全會圓滿完成了各項議程，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的決定》。

據央視新聞，唐方裕在一開始介紹全會概況、全會主題和全會文件起草情況時首先表示，《決定》共15部分、60條、分三大板塊。

他說，第一板塊是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的重大意義和總體要求。第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。第三板塊主要講加強黨（中共）對改革的領導、深化黨的建設制度改革。

他說，《決定》共提出300多項重要改革措施，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革措施。

據大陸官方昨天下午發布的會議公報，三中全會對進一步全面深化改革做出系統部署，全會強調建構高水準社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高品質發展體制機制，建構支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水準對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系。

以及，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍事改革，提高中共對進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的領導水準。

中共 主任 機制

延伸閱讀

陸三中全會閉幕 深化改革！2029年完成中國式現代化

央視曝三中全會現場畫面 習近平討論發言坐姿隨意、手勢豐富

中共三中全會公報出爐 陸委會指內容延續「二十大」：密切關注相關文件

AI將迎來iPhone時代？ 掌握AI科技類股熱門題材成長潛力

相關新聞

中共三中全會提300項措施 習近平再度親自任文件起草組組長

中共二十屆三中全會18日閉幕，中共中央睽違已久於19日召開記者會，強調三中全會文件的起草小組由中共總書記習近平親自擔任組...

日本關注台海局勢升級 北京批：為強軍擴武製造藉口

日本內閣日前通過2024年版《防衛白皮書》，將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，關注共軍活動擴及第二島鏈、台海局勢有...

80位陸公民被菲律賓扣押 陸使館促：依法公正穩妥處置

大陸與菲律賓的關係又發生新事件，有將近80位大陸公民，被菲律賓國家調查局扣押，對此大陸駐菲使館表示，已通過多個管道不同層...

陸三中全會通過《決定》 稱提出超300項改革措施

中共三中全會18閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在19日上午的發布會上，中共...

共軍東部戰區政委：充分發揮軍事力量「遏制戰爭」功能

中共二十屆三中全會18日在北京閉幕，官媒新華社刊出一篇多位中央委員的訪問，其中共軍東部戰區政治委員劉青松表示，「要充分發...

中白「雄鷹突擊-2024」聯演結束 陸將領表示願今後能繼續

中白「雄鷹突擊-2024」聯演昨天結束，俄羅斯衛星通訊社報導，中國人民解放軍代表、軍團司令部副司令劉震（音）表示，中國有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。