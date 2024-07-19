陸三中全會通過《決定》 稱提出超300項改革措施

中共三中全會18閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在19日上午的發布會上，中共中央政策研究室副主任唐方裕指出，《決定》共提出300多項重要改革措施，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革措施。

中共三中全會15到18日在北京召開，昨晚閉幕後發布了會議公報，並宣布中共中央於19日上午召開新聞發布會，介紹和解讀三中全會精神。

中共中央宣傳部副部長莫高義在發布會一開始指出，今天出席發布會的有大陸全國政協黨組成員、副主席，中共中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹，和中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀，和教育部黨組書記、部長懷進鵬，以及中共中央政策研究室副主任唐方裕。

莫高義還宣布，這次全會（三中全會）是在新時代新旅程上，中國共產黨堅定不移高舉改革開放旗幟，緊緊圍繞著推進中國式現代化進一步全面深化改革而召開的一次十分重要的會議。全會圓滿完成了各項議程，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的決定》。

據央視新聞，唐方裕在一開始介紹全會概況、全會主題和全會文件起草情況時首先表示，《決定》共15部分、60條、分三大板塊。

他說，第一板塊是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的重大意義和總體要求。第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。第三板塊主要講加強黨（中共）對改革的領導、深化黨的建設制度改革。

他說，《決定》共提出300多項重要改革措施，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革措施。

據大陸官方昨天下午發布的會議公報，三中全會對進一步全面深化改革做出系統部署，全會強調建構高水準社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高品質發展體制機制，建構支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水準對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系。

以及，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍事改革，提高中共對進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的領導水準。