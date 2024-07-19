快訊

川普簽名了！正式接受共和黨提名 再次角逐白宮大位

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍東部戰區政委：充分發揮軍事力量「遏制戰爭」功能

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍上將劉青松指出，要充分發揮軍事力量「塑造態勢」功能。（圖／取自「政知圈」微信公眾號）
共軍上將劉青松指出，要充分發揮軍事力量「塑造態勢」功能。（圖／取自「政知圈」微信公眾號）

中共二十屆三中全會18日在北京閉幕，官媒新華社刊出一篇多位中央委員的訪問，其中共軍東部戰區政治委員劉青松表示，「要充分發揮軍事力量在塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭方面的戰略功能」，也釋出軍事動向最新的說法。

新華社19日報導一篇「把握歷史主動，在新征程上繼續把改革推向前進——與會同志談黨的二十屆三中全會精神」，當中訪問多位中共中央委員。

其中共軍海軍上將、東部戰區政治委員劉青松指出，「人民軍隊是國家安全的堅強後盾，在推進中國式現代化進程中，要充分發揮軍事力量在塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭方面的戰略功能，以更強大的能力、更可靠的手段為進一步全面深化改革提供安全保障和戰略支撐」。

他強調，「東部方向地處經濟社會改革最前沿，也是改革強軍重要試驗場，我們將積極融入黨和國家改革進程，按照國防和軍隊改革規劃，持續深化聯合作戰體系改革和戰鬥力生成模式創新，以有力舉措推動改革強軍戰略各項工作落地落實，為實現建軍一百年奮鬥目標、建設世界一流軍隊注入強大動能」。

此外，中央委員、大陸發改委主任鄭柵潔說，將堅決抓好具體工作的貫徹落實，堅持宏觀著眼、微觀著手，切實把全會重大改革部署轉化為推動高質量發展的實際成效。

鄭柵潔強調，要構建高水平社會主義市場經濟體制，讓市場在資源配置中充分發力，「讓政府在彌補市場失靈方面精準發力」；也提到，要健全推動經濟高質量發展體制機制，既要加快培育發展新質生產力，也要通過改革加快形成與之相適應的生產關係。

他還提到，要健全宏觀經濟治理體系，充分發揮國家發展規劃的戰略導向作用，健全預期管理機制和宏觀政策取向一致性評估機制，推進財政、貨幣、產業、價格、就業等宏觀政策協同發力；要建設更高水平開放型經濟新體制，穩步擴大制度型開放，進一步完善市場化法治化國際化一流營商環境。

中央委員、大陸科技部部長陰和俊認為，這次全會明確教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐，提出構建支持全面創新體制機制，「這是迎接新一輪科技革命和產業變革、加快建設科技強國的必然選擇，是發展新質生產力、實現高質量發展的必然選擇，是提升國家競爭力、應對外部風險挑戰的必然選擇」。

他強調，要不斷完善科技創新組織方式和治理體系，加快健全新型舉國體制，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，加強科技創新全鏈條部署、全領域佈局，「破解原始創新能力相對薄弱、一些關鍵核心技術受制於人等突出問題，加快實現高水平科技自立自強」。

戰爭 機制

延伸閱讀

日媒：日本分析共軍有能力1周內登陸台灣

26共機艦四面環台 國防部重申：嚴密監控及應處

共軍禁同袍以「哥」相稱 強調不正規稱謂須糾治

37共軍機艦繞台 TB-001無人機現身宮古空域

相關新聞

日本關注台海局勢升級 北京批：為強軍擴武製造藉口

日本內閣日前通過2024年版《防衛白皮書》，將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，關注共軍活動擴及第二島鏈、台海局勢有...

共軍東部戰區政委：充分發揮軍事力量「遏制戰爭」功能

中共二十屆三中全會18日在北京閉幕，官媒新華社刊出一篇多位中央委員的訪問，其中共軍東部戰區政治委員劉青松表示，「要充分發...

中白「雄鷹突擊-2024」聯演結束 陸將領表示願今後能繼續

中白「雄鷹突擊-2024」聯演昨天結束，俄羅斯衛星通訊社報導，中國人民解放軍代表、軍團司令部副司令劉震（音）表示，中國有...

中宣部電話會：全會《決定》釋放中共高舉改革開放旗幟強烈訊號

中共中央廿屆三中全會昨落幕，新華社報導，中共中宣部當晚即在北京召開學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神電視電話會議。會議指...

春哥侃陸／中共三中閉幕後「中美關係」之變 三角度窺未來走向

中共二十屆三中全會18日閉幕，帶出中國大陸政經變局的重要轉折。在這變局中，中美關係之變事關重大，中美關係之變由川普、拜登選情之爭決定。北京多個建制智庫已排定赴美近距離考察，近期不同角色、不同角度的發聲，已透出中共官方些許新動向，其中三個最值得揣摩。 這三個最值得揣摩的新言論，來自外交界的崔天凱、學術界的閻學通、軍界的竇國慶，他們的言論都預示著中共對美認識、對中美關係認識的轉向，至少是摒棄了戰狼思維。為何這樣解讀？聯合報資深香港特派員李春帶來獨家分析。

火箭軍貪腐擴大 中共鍘三人

中共廿屆三中全會閉幕，開除國防部前部長李尚福、火箭軍前司令員李玉超、火箭軍前參謀長孫金明黨籍；首度披露中將孫金明涉腐敗案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。