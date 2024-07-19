共軍東部戰區政委：充分發揮軍事力量「遏制戰爭」功能

中共二十屆三中全會18日在北京閉幕，官媒新華社刊出一篇多位中央委員的訪問，其中共軍東部戰區政治委員劉青松表示，「要充分發揮軍事力量在塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭方面的戰略功能」，也釋出軍事動向最新的說法。

新華社19日報導一篇「把握歷史主動，在新征程上繼續把改革推向前進——與會同志談黨的二十屆三中全會精神」，當中訪問多位中共中央委員。

其中共軍海軍上將、東部戰區政治委員劉青松指出，「人民軍隊是國家安全的堅強後盾，在推進中國式現代化進程中，要充分發揮軍事力量在塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭方面的戰略功能，以更強大的能力、更可靠的手段為進一步全面深化改革提供安全保障和戰略支撐」。

他強調，「東部方向地處經濟社會改革最前沿，也是改革強軍重要試驗場，我們將積極融入黨和國家改革進程，按照國防和軍隊改革規劃，持續深化聯合作戰體系改革和戰鬥力生成模式創新，以有力舉措推動改革強軍戰略各項工作落地落實，為實現建軍一百年奮鬥目標、建設世界一流軍隊注入強大動能」。

此外，中央委員、大陸發改委主任鄭柵潔說，將堅決抓好具體工作的貫徹落實，堅持宏觀著眼、微觀著手，切實把全會重大改革部署轉化為推動高質量發展的實際成效。

鄭柵潔強調，要構建高水平社會主義市場經濟體制，讓市場在資源配置中充分發力，「讓政府在彌補市場失靈方面精準發力」；也提到，要健全推動經濟高質量發展體制機制，既要加快培育發展新質生產力，也要通過改革加快形成與之相適應的生產關係。

他還提到，要健全宏觀經濟治理體系，充分發揮國家發展規劃的戰略導向作用，健全預期管理機制和宏觀政策取向一致性評估機制，推進財政、貨幣、產業、價格、就業等宏觀政策協同發力；要建設更高水平開放型經濟新體制，穩步擴大制度型開放，進一步完善市場化法治化國際化一流營商環境。

中央委員、大陸科技部部長陰和俊認為，這次全會明確教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐，提出構建支持全面創新體制機制，「這是迎接新一輪科技革命和產業變革、加快建設科技強國的必然選擇，是發展新質生產力、實現高質量發展的必然選擇，是提升國家競爭力、應對外部風險挑戰的必然選擇」。

他強調，要不斷完善科技創新組織方式和治理體系，加快健全新型舉國體制，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，加強科技創新全鏈條部署、全領域佈局，「破解原始創新能力相對薄弱、一些關鍵核心技術受制於人等突出問題，加快實現高水平科技自立自強」。