俄羅斯衛星通訊社報導，根據在匈牙利總理官方網站上匈牙利總理奧班給歐洲理事會主席米歇爾的信，奧班建議歐盟與中國就舉行下一次烏克蘭和平會議展開高級別磋商。

奧班在信中說：「我提議......倡議就下一次和平會議的條件與中國進行高級別的政治磋商。」奧班周四公佈了他向歐洲理事會主席米歇爾提交的關於他訪問俄羅斯、烏克蘭、中國和美國的報告。這一份報告共由10個重點組成。

報導稱，該報告的內容還包括：歐盟、美國、中國和土耳其有能力影響烏克蘭衝突的解決；而中國將繼續參與烏克蘭問題的解決，如果其成功的可能性接近確定的話，但目前還沒有。美國現在忙於競選，總統正設法竭力競選，無力改變對烏政策。

報告中奧班認為，歐盟需要與中國就下一次烏克蘭和平會議展開高級別磋商；歐盟迄今為止只是照搬美國在烏克蘭問題上傾向於戰爭的政策，現在有機會翻開新的獨立篇章，並促進談判的開啟；他並建議， 歐盟在保持與烏克蘭聯繫的同時需要恢復與俄羅斯的外交管道；跨大西洋聯盟因在烏克蘭問題上的立場失去了全球南方的認可，變得全球孤立。