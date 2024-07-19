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火箭軍貪腐擴大 中共鍘三人
中共廿屆三中全會閉幕，開除國防部前部長李尚福、火箭軍前司令員李玉超、火箭軍前參謀長孫金明黨籍；首度披露中將孫金明涉腐敗案，並且遞補三名中央委員，但在候補中央委員排名第二的丁興農中將被「跳過」，引發涉案關注。
港媒星島日報報導，孫金明是原火箭軍參謀長、中央候補委員，這是官方首度披露他涉案。火箭軍腐敗案牽涉兩任國防部長（魏鳳和、李尚福）在內多名高級將領。
全會按照中共黨章規定，決定遞補中央候補委員丁向群（女，安徽省委常委、組織部部長）、于立軍（四川省委、組織部部長）、于吉紅（北京師範大學校長，女）為中央委員。
中共中央委員一旦出現缺位，一般由候補委員中得票高者，依次遞補。值得注意的是，遞補的三位中委在中央候補委員名單中排在第一、三、四位，排第二位的丁興農被跳過。
丁興農曾任解放軍原總裝備部政治部主任、解放軍戰略支援部隊政治工作部主任，有傳已調火箭軍任職。
另外，新任大陸國防部長董軍並未在三中獲任命為中共中央軍委委員。
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