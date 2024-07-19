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「改革家習近平」 萬字特稿突撤

聯合報／ 記者廖士鋒黃雅慧／台北報導
對於三中全會的決定，大陸學者認為，經濟體制改革依然是重頭戲，但另一方面，三中全會開幕時，新華社曾發布題為「改革家習近平」的特稿，但後來遭撤下。新華社
對於三中全會的決定，大陸學者認為，經濟體制改革依然是重頭戲，但另一方面，三中全會開幕時，新華社曾發布題為「改革家習近平」的特稿，但後來遭撤下。新華社

中共廿屆三中全會昨天閉幕，但新華社於三中全會十五日開幕當天發布的近萬字特稿「改革家習近平」傳出已在大陸全網消失，實際以關鍵字「改革家習近平」在新華網與百度搜索，已經找不到這篇文章，引發外界議論。

新華社這篇特稿將習近平與「改革開放總設計師」鄧小平比肩，稱「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家」、「習近平的改革情結一以貫之」、「同鄧小平一樣，習近平改革動力也來自人民期待」、「習近平有改革家傳」。

文章並稱，「觀察人士認為，習近平作為新時代改革設計者、實踐者和引領者，讓鄧小平開創的社會主義市場經濟得以延續並不斷書寫新篇章，點燃了中國這艘巨輪加速駛向全面現代化的新引擎，使中華民族復興進入不可逆轉的歷史進程。」

但新華社這篇特稿最晚已於十七日刪除，台大政治系名譽教授明居正昨出席國策院座談會時指出，新華社發的「改革家習近平」被刪掉，這過去沒發生過、很奇怪的事。全國工業總會大陸處處長黃健群昨在海基會講座推估，可能內容太過強調市場化改革，不符三中全會公報內容而被下架。

新華社 習近平 鄧小平

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