黃健群：三中重視「分配」勝過「發展」

全國工業總會大陸處處長黃健群昨在海基會舉辦兩岸經貿關係新情勢及未來展望講座表示，十一屆三中全會強調的是開放，那廿屆三中更多強調的是改革，此外本屆三中全會會更多的去強調所謂的分配安全，發展可能相對不是那麼重要。

黃健群分析，這次三中全會延期雖然外界認為跟經濟路線改變有關，但他認為去年中央經濟工作會議以來，對於大方向包括推進中國式現代化都已經有非常清楚的路線的論述，所以延期大概率是在處理人事問題，而不是處理經濟路線問題。

黃健群強調，三中事實上是在做好整個國際情勢轉變的一個防禦性準備，特別在歐美陸續貿易制裁舉措下，勢必對大陸出口會有很重大的影響，而大陸要如何在上述背景下，帶動內循環，這是未來不會改變的方向。

對因兩岸政治氣氛不佳導致兩岸經貿ＥＣＦＡ早收清單切香腸式收回關稅優惠，黃健群觀察，他認為，中共不會希望完全切斷兩岸貿易往來，而是通過兩岸貿易舉措手段，希望兩岸回到產業合作軌道，有促談意味在。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨出席國策院座談會表示，中共三中關鍵議程只有兩項，一是路線，另一是人事。他解釋，這次三中重視的是全面性深化改革、推進中國式現代化，這等於是中共第一次把改革開放在「國家安全」架構下進行改革開放，且要為二○三五年中國式現代化來做一些推進的作用。「總換言之，它更多是重視中長期有沒有效果」。

人事問題，張五岳指出，目前為止雖有五個中央委員看起來違紀，但是很多的中央委員也都還沒有處理，「三中全會應該會趨於明朗化」。

大陸六月下旬公布「懲獨廿二條意見」，張五岳表示，以北京的策略作法，「大家也不用過度憂慮」，大陸宣傳口徑到目前為止，還沒有一篇高規格的評論員文章對此有所宣示。國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌與發言人陳斌華的談話，都有幾個共同關鍵字，包含「極少數」、「台獨頑固分子」，結合起來才可能有所謂處罰。