觀察站／「推進」、「十五五」 三中熱詞與新詞

中共廿屆三中全會昨天閉幕，今次會議的主要成果，是審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，從會議透出的核心內容看，這對中共來說是一個政治成果，所以要求會後將之作為「重大政治任務」去貫徹落實。在政治基調之外去看這次全會，可以關心一下今次中共中全會的熱詞與新詞。

中共三中全會閉幕，最受中國民間關注的人物是前外交部長秦剛，會議公報中那一句話即時被送上微博熱搜榜一，秦剛終於平安落地。至於被追認處置決定、被逐出黨的前國防部長李尚福、前火箭軍司令李玉超、前火箭軍參謀長孫金明，已經沒人再關心他們了。

這次全會的會議公報比較長，其中大部分段落是審議通過的全會決定的核心內容，當局都是透過這方式，先公布中共中全會決定的核心內容，擇日再公布決定稿全文。在中共中全會召開前，全面深化改革、中國式現代化是官方輿論的兩大熱詞，現在看來，改革方案未如之前民間、特別是經濟界議論的那麼誇張，可能重點放在財稅體制、城鄉融合、教育科技三大方面，暫時熱度不夠。

至於中國式再現代化，如果回頭讀中共十九屆四中全會通過的「中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」，會相信這回相關內容是上一決定的升級版。

對台工作、大國外交 都要「推進」

這次三中全會的熱詞，可確認為「推進」，這不僅是因為在決定稿標題中有此一詞，還表現在決定稿外，顯示主事者特別喜歡這個詞。首先是習近平要代表中共中央政治局向全會匯報中共廿屆二中以來工作，這就發現大部分工作成果都用「推進」，其中除「統籌推進五位一體總體布局、協調推進四個全面戰略布局」外，民主法治是「紮實推進」，國防和軍隊建設用「有力推進」，港澳工作和對台工作是「繼續推進」，大國外交是「深入推進」。

熱詞「推進」，新詞「十五五」，說其是新詞，是指首度在中共中央文件中出現，未來會由新詞變成熱詞。「十五五」就是第十五個五年規劃，在中共中全會會議公報中，有這麼一段，即在「全會分析了當前形勢和任務，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標」的後面，提出要求「總結評估十四五規劃落實情況，切實搞好十五五規劃前期謀劃工作」。很多人讀這段就跳了過去，但中央電視台作摘要時將之單獨列出，顯示那編輯是個老手。

「十五五」 呼應第二個百年目標

新詞「十五五」出現在這裡因何重要，是其透露出中未來一年的工作走向，將會有所跳躍。其一，五年規劃來自中共建政後仿蘇聯制的五年計劃，當計劃經濟轉為市場經濟後，計劃改為規劃。中國現在正實施的是第十四個五年規劃。

其二，按照傳統，中共中央全會一屆七次，其中五中全會要專門研究新的五年規劃。本來三中全會在去秋開，今秋開中共四中全會，明年開五中全會以五年規劃的決定為題，通過決定的後年三月全國人大會議，則通過新的第十五個五年規劃。

其三，由於三中押後，四中和五中可能壓縮時間間隔，但五年規劃的前期工作要展開，所以三中全會不能不寫進新詞「十五五」，提出工作要求。

從這個新詞的角度，稍可理解中共三中全會決定，因強調一些時間目標，除了一定寫的「第二個百年奮鬥目標」，還提了「二○二九年中華人民共和國成立八十周年」、以及二○三五年，那將是「十五五」規劃中，一定會提的近期和中期規劃目標。