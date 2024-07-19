陸三中全會閉幕 深化改革！2029年完成中國式現代化

中共廿屆三中全會昨天閉幕，提出進一步全面深化改革總目標是「繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化」，表示到二○二九年中共建政八十周年時完成本次決定的改革任務。人事方面，免去大陸前外長秦剛的中共中央委員職務，但仍稱其為「同志」，還確認了前防長李尚福等三人遭開除中共黨籍的處分。

廿屆三中全會本月十五日至十八日在北京召開，大陸官媒新華社昨天下午發布會議公報，表示全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平作了重要講話，全會聽取並討論了習近平作的工作報告，審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。

公報稱，三中全會提出，進一步全面深化改革的總目標是繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化。內容包括聚焦建構高水準社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主、建設社會主義文化強國、提升人民生活品質、建設美麗中國，建設更高水準平安中國、提升中共的「領導水平和長期執政能力」，繼續把改革推向前進。

公報稱「到二○二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務」，並強調進一步全面深化改革要貫徹堅持中共的全面領導，和在最後號召，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍。

公報稱，全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

全會強調，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依託中國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制。

人事方面，三中全會決定，接受秦剛辭職申請，免去他中共中央委員職務，公報在敘述時稱其為「秦剛同志」。

另，審議並通過了關於大陸前防長李尚福、火箭軍前司令員李玉超和火箭軍前參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認之前對三人開除中共黨籍的處分。

據公報，出席三中全會有中共中央委員一九九人，候補中央委員一六五人，和中紀委及「相關方面負責同志」，與中共二十大部分基層代表與專家學者出席。