中國宣布對歐盟豬肉抽查方案 三家公司入選

中國商務部周四（7月18日）發布了「關於相關豬肉及豬副產品反傾銷案抽樣方案及初步抽樣結果的通知」。

今年6月17日，中國商務部宣布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。商務部官網的新聞稿稱，鑑於相關出口商和國內生產者數量眾多，難以全面調查，調查機關決定採用抽樣方法進行調查。

三家分別來自丹麥、西班牙和荷蘭的公司入選抽樣調查名單。路透社報導指出，上述三個國家曾支持對中國產電動車徵收特別關稅。從7月5日開始，歐盟這一臨時關稅開始生效。

抽查重點是豬肉，包括豬腳、豬耳和內臟等副產品。調查將持續到2025年6月17日。中國2023年共進口了價值60億美元的豬肉及內臟等副產品，其中一半來自歐洲。西班牙是向中國出口豬肉最多的歐盟國家，其次是荷蘭和丹麥。

除了豬肉產品外，中國還在今年初對進口自歐盟的白蘭地/干邑啟動反傾銷調查。此舉被認為是針對法國的報復，因為法國也曾推動歐盟委員會對中國電動車的反補貼調查。

據中國海關統計，2023年1月至11月，中國進口的干邑價值達15.7億美元。而法國干邑佔歐盟出口總量的99.8%。

據法國干邑行業游說團體BNIC發布的消息，本周四，法國干邑生產企業高層代表在北京出席了一場聽證會。據稱，法國奢侈品牌人頭馬君度（Remy Cointreau）、保樂力加（Pernod Ricard）以及LVMH集團旗下的釀酒公司是調查的主要對象。

此次聽證是法國干邑生產商方面首次有機會當面對其受到的指控做出陳述。歐洲行業組織和相關企業「再次堅決否認了任何有關傾銷的指控」。

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（路透社）

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