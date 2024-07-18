大陸三中全會落幕 專家指結果符合預期：現有政策調整的延續

中共20屆三中全會今天閉幕，專家分析，會議結果符合預期，是現有政策調整的延續，沒有跡象顯示中國將走不同的政策方向。

為期4天的中共20屆三中全會下午在北京閉幕後，官媒新華社隨即公布了會議公報。公報本身並未列出改革各項細節，但提到這次全會通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，這項文件預計數日後公布，其中將有更詳細內容。

對於會議公報內容，英國廣播公司（BBC）中文網引述經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，會議結果符合預期，也就是三中全會是現有政策調整的延續，沒有任何跡象顯示中國將走向不同的政策方向。

在備受關注的經濟改革領域，根據會議公報，本次三中全會提出實現資源配置效率最優化和效益最大化，同時也強調監管，「既『放得活』又『管得住』」，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力，並且提出要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

報導並指出，習近平擔任領導人1年後、2013年底召開的中共18屆三屆全會提出「要讓市場在資源配置中起決定性作用」，相較之下，本次三中會全並沒有看到可堪比當時的新口號。

不過，報導引述新加坡國立大學東亞研究所所長郝福滿（Bert Hofman）在社群媒體的分析說，往好的方面看，「兩個毫不動搖」（毫不動搖地支持國有經濟、毫不動搖地支持非國有經濟）寫進了公報；此外，財政、金融、土地、社會保障制度、宏觀經濟管理體制、創新體制等方面的改革也被寫入公報，但細節不多。

會議公報還提到，「到二０二九年中華人民共和國成立八十週年時，完成本決定提出的改革任務」。

對此，BBC中文網援引澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析，「公報釋放了習近平將連任四屆的信號」，其內容稱要「聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力」，還提出2029年完成本輪改革目標，「那麼意味著習近平將在2029年，也就是他的第四個任期內領導改革。」

另一方面，徐天辰認為，「創新和有效管理的市場」是三中全會的兩大關鍵詞。

他說，在中美競爭的大背景下，創新和提高生產力幾乎毫無意外地成為優先事項中的重中之重。在這方面，將有一種「中國式」的、並非透過以市場為導向的改革，而是透過圍繞創新或強制採用中國國內技術而設定的關鍵績效指標。

徐天辰表示，「雖然公報大談市場，但其措詞與2013年（18屆三中全會）的改革並無太大出入。因此，我們認為任何以市場為導向的改革都將是有分寸的，並在不損害國家安全的前提下進行」。

但徐天辰仍然對財政改革抱持期望。他指出，公報列舉數個改革領域時，將財稅、金融稱為「重點領域」，並提到「深化財稅體制改革，深化金融體制改革」。