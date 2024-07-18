大陸明天上午舉行記者會 介紹、解讀三中全會精神

中共三中全會18日閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，並在會議公報中稱，到2029年中共建政八十周年時完成本次決定的改革任務。據新華社，中共中央將於明（19日）上午舉行記者會，介紹和解讀三中全會精神。

據新華社晚間發布，中共中央將於7月19日上午10時舉行記者會，介紹和解讀中共二十屆三中全會精神。

通報內容稱，大陸中央廣播電視總台及人民網、新華網、中國網等將對記者會進行直播。不過，目前駐京台灣媒體未獲邀請，其他國際主流媒體駐北京辦公室則在方才陸續收到大陸國務院新聞辦公室的通知。

據大陸官方下午發布的會議公報，三中全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平作了重要講話。全會聽取並討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

按照慣例，中共當局將在後續發布《決定》全文，和習近平就《決定》的說明。

在稍早的央視新聞聯播節目報導中，引述與會中共中央委員稱，全會彰顯了以習近平為核心的中共中央將改革進行到底的堅強決心和強烈使命擔當，是對新時代新征程舉什麼旗、走什麼路的再宣示，要深入學習領會全會精神，凝心聚力、奮發進取，以進一步全面深化改革不斷開闢中國式現代化的廣闊前景。

報導稱，全會錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面，重點部署未來五年的重大改革措施。

中共黨媒人民日報明天還將發表社論，題目是《為中國式現代化提供強大動力和制度保障》。