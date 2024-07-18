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不只李尚福、李玉超！中共三中全會首度公布 前火箭軍參謀長孫金明涉案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共三中全會閉幕，官方首度披露，原火箭軍參謀長孫金明涉火箭軍腐敗案。（央視截圖）
中共三中全會閉幕，官方首度披露，原火箭軍參謀長孫金明涉火箭軍腐敗案。（央視截圖）

中共二十屆三中全會閉幕，開除前國防部長李尚福、前火箭軍司令員李玉超、前火箭軍參謀長孫金明黨籍，首度披露中將孫金明涉腐敗案，並且遞補3名中央委員，但在候補中央委員排名第2的中將丁興農被「跳過」，引發涉案關注。

據港媒星島日報報導，孫金明是原火箭軍參謀長、中央候補委員，這是官方首度披露他涉案。火箭軍腐敗案牽涉兩任國防部長（魏鳳和、李尚福）在內的多名中共解放軍高級將領。

全會按照中共黨章規定，決定遞補中央候補委員丁向群（女，安徽省委常委、組織部部長）、于立軍（四川省委、組織部部長）、于吉紅（北京師範大學校長，女）為中央委員。

中共中央委員一旦出現缺位，一般由候補委員中得票高者，依次遞補。值得注意的是，遞補的三位中委在中央候補委員名單中排在第1、3、4位，排第2位的丁興農被跳過。

丁興農曾任中共解放軍原總裝備部政治部主任、解放軍戰略支援部隊政治工作部主任等職，有傳已調中共火箭軍任職。

另外，新任大陸國防部長董軍並沒有在三中全會獲任命為中共中央軍委委員。

大陸新任國防部長董軍，並沒有在三中全會獲任命為中共中央軍委委員。（百度百科）
大陸新任國防部長董軍，並沒有在三中全會獲任命為中共中央軍委委員。（百度百科）

中共 北京 李尚福 火箭 解放軍

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