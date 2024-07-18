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習近平身體不適缺席？央視播出三中全會閉幕畫面 他參與發言破除謠傳

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平（右）與其他中共中央政治局常委出席中共第二十屆三中全會閉幕式。（央視新聞聯播截圖）
中共總書記習近平（右）與其他中共中央政治局常委出席中共第二十屆三中全會閉幕式。（央視新聞聯播截圖）

中共第二十屆三中全會，7月15日至18日在北京舉行。在大會召開期間，官方未有公布開會照片，甚至有媒體傳出習近平因身體不適缺席會議。央視18日晚的新聞聯播釋出最新畫面顯示，中央委員會總書記習近平正常出席閉幕式。

央視新聞聯播公開三中全會的畫面，習近平、李強、趙樂際、王滬寧等中共中央政治局常委按序走進會場，並有習近平發言及參與分組討論等畫面。

據網媒香港01報導，以往歷屆的三中全會都會釋出開會照片，但本屆三中全會官方未有公布任何照片，加上謠傳習近平身體欠佳等消息，引發外界猜臆。

二十屆三中全會於7月15日至18日在北京舉行，出席的包括中央委員199人，候補中央委員165人。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平發表重要講話。

中共第二十屆三中全會上，中央總書記習近平發表講話。（央視新聞聯播截圖）
中共第二十屆三中全會上，中央總書記習近平發表講話。（央視新聞聯播截圖）

中共 北京 央視 習近平

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