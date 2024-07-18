三中全會：鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展

中共二十屆三中全會閉幕，新華社發布大會公報。會議審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。外界關心北京對私有企業的支持，公報強調，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

公報稱，全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

全會強調，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托中國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制。