快訊

周末恐有2颱生成 對台灣有直接影響？最新預測出爐

女軍官險遭艦長染指留創傷 軍方用「記大功」要她不要說出來

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

三中全會：鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共廿屆三中全會強調，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。新京報
中共廿屆三中全會強調，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。新京報

中共二十屆三中全會閉幕，新華社發布大會公報。會議審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。外界關心北京對私有企業的支持，公報強調，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展

公報稱，全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

全會強調，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托中國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制。

中共 北京 經濟發展

延伸閱讀

中共三中全會今閉幕 邱垂正：研判將宣示「左傾政策」

中共三中今閉幕 新華社「改革家習近平」特稿突消失

京津冀進出口金額 比去年增4.6%

三中登場 新華社稱習近平為「改革家」將其比肩鄧小平

相關新聞

陸三中全會公報出爐！免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」 李尚福等人遭開除黨籍

中共三中全會18日下午閉幕，據新華社甫發布的《會議公報》，大陸前國務委員、前外長秦剛的中共中央委員職務被免，但仍稱其為「...

中共三中全會公報出爐 陸委會指內容延續「二十大」：密切關注相關文件

中共二十屆三中全會公報18日閉幕，新華社發布公報全文，陸委會對此表示，公報內容係延續中共「二十大」報告，仍為原則性宣示習...

更強調「安全」！專家分析三中全會走勢：調動內部經濟、抵禦歐美情勢

中共三中全會於18日閉幕，外界關注三中全會政策走勢。全國工業總會大陸處處長黃健群18日在海基會舉辦兩岸經貿關係新情勢及未...

兩岸觀光何時解？海上客運復航仍在評估 陸委會：風浪大、需求少

兩岸觀光恢復議題持續成為社會焦點，對於大陸官方4月底宣布將在平潭與台灣海運客運直航恢復後開放福建民眾來台旅遊，對此，陸委...

分析大陸「懲獨22條」動向 張五岳：不用過度憂慮

大陸在6月下旬公布「懲獨22條意見」，引起兩岸關係震盪，我方政府也於隨後升級陸港澳旅遊警示為橙色，而資深學者張五岳分析北...

中共三中全會今閉幕 習近平將再發表講話

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），於15到18日在北京京西賓館召開，但據港媒報導，今天下午的閉幕式將會安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。