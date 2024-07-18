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中共三中全會公報出爐 陸委會指內容延續「二十大」：密切關注相關文件

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會18日晚間表示，中共二十屆三中全會公報內容延續二十大報告，將會密切關注後續發布的相關文件。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會18日晚間表示，中共二十屆三中全會公報內容延續二十大報告，將會密切關注後續發布的相關文件。（記者廖士鋒／攝影）

中共二十屆三中全會公報18日閉幕，新華社發布公報全文，陸委會對此表示，公報內容係延續中共「二十大」報告，仍為原則性宣示習近平上任以來所推動的全面深化改革相關政策，將會密切關注後續發布的相關文件。

陸委會18日晚間指出，已注意到這一次的「三中全會」公報，其內容係延續中共「二十大」報告，仍為原則性宣示習近平上任以來所推動的全面深化改革相關政策，「本會將密切關注中共後續發布的相關文件，了解中共未來在經濟、社會等領域是否進一步推出具體作為，以利評估後續可能的影響」。

稍早，陸委會副主委梁文傑在18日下午的記者會上，就新華社撤下「改革家習近平」一文指出，有注意到它有被下降，「但是實質上的原因到底是什麼？我們還無法確定，所以我們在這邊也沒辦法評論」。

梁文傑當時表示，三中全會今天是最後一天，依照陸方的慣例，會議公報和相關的政策文件，可能今天稍晚或接下來幾天會陸續公布，「我們會持續關注掌握相關的狀況」。

中共 習近平 陸委會

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