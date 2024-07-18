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衝突再起？越南申請於南海延伸大陸棚 陸外交部：侵犯中方領土主權

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。（路透）
大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。（路透）

越南外交部18日發表聲明指出，已針對在南海的一處延伸大陸棚（ECS）向聯合國提出主權主張。對此，大陸外交部發言人林劍18日在例行記者會回應稱，越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，其相關主張涵蓋中國南沙群島的部分區域，侵犯了中方的領土主權和海洋權益。

據路透報導，越南外交部在聲明中表示，提交超出目前200海里的延伸大陸棚申請，是在根據這項海洋框架來行使締約國的權利與義務。聲明並指出，這是越南第三度提交的延伸大陸棚申請，包括一項有關南海北部區域或越南東海的提案，以及2009年一項和馬來西亞共同申請的南海南部提案。

菲律賓6月也向聯合國申請擴展南海大陸棚。越南外交部的聲明表示，還向聯合國總長發出普通照會，說明越南對菲律賓提交的類似申請的立場。

對此，林劍表示，越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，其相關主張涵蓋中國南沙群島的部分區域，侵犯了中方的領土主權和海洋權益，違反《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，違背中越兩國簽署的《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》和中國與包括越南在內的東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正交涉。

林劍強調，根據大陸架界限委員會「有爭端、不審議」相關議事規則，委員會不會審議、認定越南和菲律賓有關劃界案。此類舉動實際上沒有任何意義，只會突出分歧、激化矛盾，無益於爭端的解決。中方將堅持通過對話協商同有關方面妥善處理南海爭議問題。

南沙群島 南海 聯合國 越南

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