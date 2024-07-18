兩岸觀光何時解？海上客運復航仍在評估 陸委會：風浪大、需求少

兩岸觀光恢復議題持續成為社會焦點，對於大陸官方4月底宣布將在平潭與台灣海運客運直航恢復後開放福建民眾來台旅遊，對此，陸委會18日表示仍在評估中，但強調過往因為風浪大、常常無法出航、加上需求量不大，仍在考量中。

大陸文旅部4月28日指出，將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。陸委會當時回應，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定，以利實際執行，並確保健康有序交流。

目前已經過去兩個半月，就政府目前的評估進度、以及復航的障礙，陸委會副主委梁文傑18日下午回應本報記者詢問時指出，自己已經提過，「我們認為這兩件事是單獨考量的，對我們來說，我們不接受用什麼樣的條件來交換，而且所謂的交換條件也只是開放福建團客而已」，和疫情之前所有大陸各省份團客都有機會來，相當不同。

他指出，「到目前為止，我們還是把這兩件事情分開考慮，也就是平潭的這條航線它需不需要繼續存在？有沒有需要恢復？目前還是單獨考慮」。

但梁文傑也提到，平潭這條航線過去一直碰到的問題，因為台灣海峽的風浪很大，常常有旅客訂了船票，可是沒有辦法出航，其次是需求量並不大。現在如果要去大陸，通常是坐飛機、從小三通過去。「所以這個需求量並不大的情況之下，所以我們現在還在考慮之中」。

有媒體追問，是否有國防因素的考量，梁文傑重申海象與需求不高兩個情況，也指出實際上是目前還有其他的公司是在做貨運、沒有問題。對是否有國防因素，則「沒有特別去考慮這個部分」。

另外媒體詢問，我方開放大陸13個包機航點，也並非是疫情前的定期航點，為何要設置這樣的前提，梁文傑則回應，客運航點對政府來說就是一個務實的考慮，「也就是你有沒有載客量」，若開了一個航點，詢問國內航空公司都覺得沒有興趣或者會賠錢，「我沒有辦法要求他要去經營航線」。

梁文傑提到，在大陸沒有開放團客來台灣，甚至也未開放自由行之下，「很多的航點顯然是營運就會賠錢」，政府沒有辦法要求這些航空公司配合政府政策、賠錢開設這些航點，他強調，如果某一個航點，國內航空公司很有興趣，「我們不會阻擋」。

但他表示，以目前兩岸人員流動情況，主要還是台灣人過去，自然很多航點無法經營。他重申「我們一定會先詢問，開放不開放，是要看航空公司的興趣」。若我方航空公司沒有興趣，但對方硬是要補貼其航空公司飛這條航線，「我們也不樂見」，他重申對於航點的部分還是要務實的考慮，「沒有什麼政治上面的特別的限制」。

公開資料顯示，兩岸曾有包括廈門到台中、廈門到基隆、平潭到台北、平潭到台中和浙江大麥嶼到基隆共5條海上客運航線，由「中遠之星」、「麗娜號」、「海峽號」等輪船執行航班，疫情前的票價來回台幣5,000元左右。不過陸委會2020年2月10日以「基於防疫優先」為由暫停航班，「視疫情狀況再評估復航」。由於遲遲沒有復航，其中隸屬於台灣公司的「麗娜輪」已於今年農曆年前賣給希臘。

據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗。