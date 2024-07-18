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爭議持續...越南提「南海擴展大陸架劃界案」 北京提交涉：堅決反對

中央社／ 北京18日電
中國外交部發言人林劍表示，越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，相關主張涵蓋「中國南沙群島的部分區域」，侵犯了中方的領土主權和海洋權益。圖／路透
中國外交部發言人林劍表示，越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，相關主張涵蓋「中國南沙群島的部分區域」，侵犯了中方的領土主權和海洋權益。圖／路透

南海爭議持續，越南昨天向聯合國提交對南海擴展大陸架（Extended Continental Shelf）的主權主張後，中國外交部今天表示堅決反對，稱已向越南提出嚴正交涉。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍18日下午在例行記者會回答媒體表示，越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，相關主張涵蓋「中國南沙群島的部分區域」，侵犯了中方的領土主權和海洋權益。

林劍稱，越南此舉違反了「聯合國憲章」、「聯合國海洋法公約」等國際法，也違背中越兩國簽署的「關於指導解決中越海上問題基本原則協議」和中國與包括越南在內的東協（ASEAN）國家簽署的「南海各方行為宣言」。中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正交涉。

他並稱，根據大陸架界限委員會「有爭端、不審議」相關議事規則，委員會不會審議、認定越南和菲律賓有關劃界案。此類舉動實際沒有任何意義，只會凸出分歧、激化矛盾，無益於爭端的解決。中方將堅持透過對話協商與有關方面妥善處理南海爭議問題。

外電報導，越南17日向聯合國提交對南海擴展大陸架的主權主張，稱再次依據國際法確認其對西沙和南沙群島的主權。

越南外交部聲明說，提交目前200海里以外大陸架的劃界申請是根據海洋框架行使締約國的權利和義務。

這是越南第3次提交擴展大陸架劃界申請，此前曾提交南海北部地區劃界申請，以及2009年與馬來西亞聯合提交南海南部地區的劃界申請。

越南還向聯合國秘書長發出普通照會，闡明越南對菲律賓6月所提交類似申請的立場。

南沙群島 南海 聯合國 菲律賓 越南

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