大陸三中全會18日閉幕 提2029年完成改革任務

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）18日下午在北京閉幕，據大陸官媒新華社「受權發布」的會議公報，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，並提出要在2029年中共建政80周年時，完成本次決定提出的改革任務。

據會議公報，三中全會15至18日在北京舉行，出席的有中共，中央委員199人，候補中央委員165人，和中紀委及「相關方面負責同志」，和中共二十大代表部分基層與專家學者。

公報指出，全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平作了重要講話，全會聽取並討論了習近平作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

根據公報，全會研究了進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，認為當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。

三中全會強調，進一步全面深化改革，必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，完整準確全面貫徹新發展理念。

全會指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

同時，聚焦建構高水準社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦於建設社會主義文化強國，聚焦提升人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水準平安中國，聚焦提升中共的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。

公報稱，「到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。」公報也提到，全會強調，進一步全面深化改革要貫徹堅持中共的全面領導。

同時，三中全會對進一步全面深化改革做出系統部署，包括強調建構高水準社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高品質發展體制機制，建構支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水準對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障及改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系與能力現代化，持續深化國防與軍事改革，提高中共對進一步全面深化改革、推動中國式現代化的領導水準。

全會也強調，黨（中共）的領導是進一步全面深化改革、推動中國式現代化的根本保證，強調中國式現代化是走和平發展道路的現代化，並指出學習好貫徹好三中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國（中共、中國大陸）的重大政治任務。

公報最後稱，全會號召，「全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉改革開放旗幟，凝心聚力、奮發進取，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。」

人事方面，據會議公報，前大陸國務委員、前外長秦剛的中共中央委員職務被免，並通過關於前大陸防長李尚福、前火箭軍司令員李玉超和火箭軍參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告。