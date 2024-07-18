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當選不到1個月…香港記者協會新執委12人剩8人 主席遭華爾街日報辭退

中央社／ 台北18日電

香港記者協會主席鄭嘉如昨天被其任職的華爾街日報辭退，她今天表示，估計華爾街日報是想積極避險。記協於今年6月下旬舉行新一屆執行委員會選舉，連同鄭嘉如在內，當選名單有12人，但目前在記協官網只剩下8人。

香港記者協會6月22日舉行週年會員大會，選出新一屆執行委員會成員。當時記協公布的名單有12人，主席是鄭嘉如。

不過，當時記協同時表示，當選名單中的高級政策顧問張皓明及BBC記者Danny Vincent在公布結果前要求退選；而由於選舉沒有退選機制，兩人於當選後提出請辭。

根據目前香港記協的官網，記協執委僅8人，鄭嘉如仍是記協主席。

鄭嘉如昨天向媒體表示，華爾街日報辭退了她，理由是「職位重組」。她又指，其上司在記協選舉前夕，要求她退選及辭任本來執委的職務，並指記協崗位與記者職位無法共存。

據明報今天報導，鄭嘉如今天接受電台訪問，表示當初希望記協保持正常運作，所以決定出任記協主席，估計華爾街日報想積極避險，但她不認為出任記協主席會有任何人身安全風險。

紐約時報中文網18日報導有關華爾街日報辭退鄭嘉如一事，指言論自由曾是將香港與中國大陸區分的標誌，但自2019年大規模抗議活動後，香港的言論自由受到限制。

報導指出，例如有新聞媒體遭到突擊搜查和關閉，有媒體人被捕。雖然許多民間團體被迫解散，但香港記者協會決心堅持下去。

環球時報今年6月26日的報導，形容香港記協是「反中亂港組織」，指多名外國媒體代表當選主席及執委，令外界強烈質疑香港記協缺乏代表性，儼然成為「英美記協香港分部」，是「掛羊頭賣狗肉」的組織。

報導又指，在2019年「黑暴」（反修例運動）期間，「記協先是包庇暴徒攻擊警方和愛國愛黨媒體，接著勾結亂港政客抹黑中央及特區政府。」

華爾街日報 言論自由 避險 香港

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