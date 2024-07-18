外界關注！新華社萬字特稿「改革家習近平」被刪 旅美經濟學者估原因

中共20屆三中全會將於今天閉幕，新華社在三中全會15日開幕當天發布的近萬字特稿「改革家習近平」傳已在中國全網消失，令外界議論紛紛。

中共20屆三中全會從15日至18日在北京舉行，會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」。

三中全會召開之際，中國官媒刊發多篇文章釋出對於此次會議政治與經濟訊息。新華社的這篇疑似被刪除的文章更引發外界想像，因文章將中共總書記習近平與改革開放的總設計師鄧小平比肩。

文章稱，「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家」、「習近平的改革情結一以貫之」、「同鄧小平一樣，習近平的改革動力也來自人民的期待」、「習近平有改革家傳」。

現今，新華社這篇特稿撤稿的原因眾說紛紜，不論從新華社官網或是百度搜尋，都不能見到此篇文章。文章刪除引發外界關注，認為這是一件有待觀察的奇怪的事。

據自由亞洲電台報導，旅美經濟學者程曉農表示，文章被撤可能是因為吹過頭了，擔心會有反效果。

按照慣例，三中全會今天閉幕後，新華社稍晚將會發布這次會議的公報。