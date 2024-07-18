分析大陸「懲獨22條」動向 張五岳：不用過度憂慮

大陸在6月下旬公布「懲獨22條意見」，引起兩岸關係震盪，我方政府也於隨後升級陸港澳旅遊警示為橙色，而資深學者張五岳分析北京最近的動向後表示，以北京的策略做法，「大家也不用過度憂慮」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳18日上午出席國策院舉辦的座談會，對於「懲治台獨22條」的文件，他指出，520之後，中共對台文攻武嚇、經貿脅迫、法律懲處本來就是預期的，「如果我們覺得預期外，那是我們功課不及格」，但是北京是選擇低度、中度還是高度的回應，取決於（賴總統就職）演說的內涵跟內外環境基本的需求。

他表示，每一個作為都在520以前準備好的，早在5月15日國台辦的例行記者會就已經明擺著說會有懲治台獨新法的規定，5月26日就已將「兩高三部」文件下達到各地，只是選擇到6月21日才正式對外公布。

就公布的時間點而言，張五岳認為，北京很清楚這個公告一方面達到法律戰、輿論戰、心理戰的效果，二方面也會引發外界相當大的不同的看法跟回應。因此選擇在海峽論壇閉幕後才對外公告。

至於大陸宣傳口徑，張五岳表示，到目前為止，還沒有一篇高規格的評論員文章對此有所宣示。他還提到，國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌、發言人陳斌華都有強調，主要是針對「極少數」台獨頑固分子。再加上陳斌華近日的長篇說法，張五岳解讀這是「北京也清楚到這個問題，如果它沒有說清楚，外界是有疑慮、有不同看法的」。

針對有人擔心90%以上的台灣民眾都有可能會處罰的問題，甚至北京還可能將打壓統派團體，張五岳指出，目前來看，「理論上短期內應該不至於北京會這麼做」，原因在於，北京官方其實已經有認可台獨頑固分子清單了，包括副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副秘書長林飛帆。

他強調，如果官方都已經公開認可認定的台獨頑固分子，北京都要依據意見送到司法機關來進行（缺席）審判，「北京短期內選擇了台灣方面的若干被視為台獨人士的小咖來處理，如果這種只處理小咖，不處理官方認定的大咖，外界會怎麼看待？」

就此張五岳認為，「短期間之內，相信以北京這樣一個戰略跟策略做法，大家也不用過度的憂慮」。因為宋濤、潘賢掌與陳斌華的談話，都有幾個共同關鍵字，包含「極少數」、「台獨頑固分子」，結合起來才有可能有所謂處罰，但是他坦言，由於大家對北京的法治並沒有很大的信心，很多台灣多元社會的想法認知跟北京有所不同，所以大家當然會憂心忡忡，也是可以理解的。

最後他指出，最近以來北京積極修訂相關的國安法律跟相關的規定，這個部分其實更應該注意，應該要區分清楚哪一些是22條中可能會觸發的問題，哪一些是北京方面最近增修了許多國安法規中，民眾如果不夠了解、認知不同，也有可能處罰的問題。「如果這樣區隔開來，相信對於兩岸互動當中人員的交流，當然就可以得到最大的保障」。