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新華社「改革家習近平」特稿被刪 明居正：非常奇怪
中共二十屆三中全會之際，新華社刊發「改革家習近平」文章，不過最晚已經於17日刪除，引發外界關注。台大政治系名譽教授明居正認為，這是一件非常奇怪的事情，還有待觀察。
明居正18日上午出席國策院座談會時指出，新華社發的「改革家習近平」被刪掉，這過去沒有發生過，新華社發了東西之後網信辦把它拿掉，這是很奇怪的事情。
他表示，自己有看這篇九千多字的文章，但還來不及全部看完，現在在文匯報還能看到，這件事情非常奇怪，還有待觀察。
他指出，如果二十屆三中談經濟問題，第一會進一步放鬆對經濟的控制，第二會進行財政改革，第三是關注解決失業問題，第四是新稅制問題，此外還有對民營經濟、釋放民營經濟活力、取消戶口限制等。
但明居正強調，大概會在三中全會公報看到一些東西，但實質上出來結果會不一樣，例如講的是市場機制、做的是民退國進，「做的事情跟喊的口號相反」，他強調對三中全會不抱很大期望，尤其對於經濟部分。
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