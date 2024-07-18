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中共三中全會解讀 張五岳：關鍵只有路線與人事2項

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
學者張五岳18日指出，中共二十屆三中全會關鍵只有2項，一個是路線，另一個是人事。（記者廖士鋒／攝影）
學者張五岳18日指出，中共二十屆三中全會關鍵只有2項，一個是路線，另一個是人事。（記者廖士鋒／攝影）

中共二十屆三中全會正在召開，不過外界得知的消息相當少，而淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，議程當中最為關鍵的只有路線與人事兩項。人事上，已經有五個中央委員看起來似乎出了問題，不管是中央委員的遞補、候補、開除，乃至像現任防長董軍能否接任中共中央軍委，都要中央委員會處理。

張五岳18日上午出席國策院的座談會時，分析中共此次的三中全會主要的議程，第一是聽取政治局向中央委員會所作的報告，第二是研究進一步全面深化改革，推動中國式現代化。第三是審議「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。第四個就是人事。

他表示，因為從二中全會以來到三中全會這一段時間以來，其實已經有五個中央委員「看起來似乎出了問題」，有一些中央委員已經被開除了黨籍，可是有一些中央委員還沒有完全予以處理，因此不管是有關於中央委員的遞補、候補，中央委員的開除，乃至於包括像董軍這樣一個能不能接任黨的中央軍委，統統都要中央委員會來加以處理。

他強調，四項議題當中其實關鍵只有兩項，一個是路線，另一個是人事。

路線上，歷次三中全會都是談關於經濟體制改革，今年三中全會「相信它的特色跟以往當中有一些是延續的，也有一些是非常大的不同的」，外界認為這次三中全會對於當前的大陸經濟能不能起強心針作用、讓外資跟老百姓快速的恢復信心，「如果從這個角度來看的話，看起來似乎機率並不高」。

他解釋，因為這一次的三中全會重視的是全面性的深化改革、推進中國式的現代化，這等於是中共第一次把改革開放在「國家安全」架構下進行改革開放，而且要為2035年的中國式現代化來做一些推進的作用。「總換言之，它更多的是重視中長期有沒有效果，但是顯然不是一個短期的問題」。

同時，這次三中全會開幕的時間比較晚，且歷次三中全會在經過政治局決定開會之後，到真正三中全會召開的時間最多的是一個月，但是這次是4月份就決定7月份開，花了三個月時間非常長，延後召開三中全會以及漫長時間做準備，「當然也可以看出說一方面對這個問題的重視，第二個這個問題難度挑戰大概也是不小的」。

對於全會最後的決定，張五岳預期，應該不會讓人感覺到太大的意外，從大陸「兩會」結束之後，習近平山東的考察的講話，以及人民日報跟新華社連續發表的重要的評論文章，以及在開會前夕新華社用七評來看，可看出中共有「六個堅持」。

人事的問題，目前為止雖然已經有五個中央委員已經似乎看起來違紀的，但是很多的中央委員也都還沒有處理的問題，「因此在三中全會我相信應該會趨於所謂明朗化」，同時，三中全會召開前後，中共中央不管是各部委也好，或者省市委書記一把手，也有一些人事在做更迭，所以人事也非常重要。

中共 張五岳 董軍

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