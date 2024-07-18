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核污水爭端緊張漸緩 厚勞大臣時隔6年訪中

中央社／ 台北18日電

日本與中國先前因核處理水排海關係緊張，但日媒報導，厚生勞動大臣武見敬三17日訪問北京，是厚勞相時隔約6年再度訪中，此外自民黨總務會長森山裕和眾議院副議長海江田萬里也計劃7月下旬陸續訪中。

日本共同社17日報導，據日本厚生勞動省消息，武見敬三17日訪問北京。這是厚生勞動大臣自2018年7月以來、時隔約6年再度訪中，訪問預期持續到19日，將與中國政府高官會談，並考察醫療設施。

相關人士透露，自民黨總務會長森山裕和眾議院副議長海江田萬里也計劃7月下旬陸續訪中，正在協調與中國官員的會談。

共同社指出，隨著日本內閣成員以及朝野政黨議員接連訪中，與中國的對話似乎更加頻繁活躍。能否為在中日本人被捕、日本水產品遭禁運等問題的解決鋪平道路，將成為今後的焦點。

中國外交部發言人林劍則在17日記者會上稱，中方重視與日方開展各層級交往互動，希望透過溝通交流推動中日關係改善發展。

日中近年因2023年東京電力排放福島核處理水入海關係緊張，中國持續表達強烈反對立場，並因此全面暫停日本水產品進口。

另日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）1名日本籍男性員工2023年在北京因疑涉間諜行為，遭北京市安全局逮捕。

2023年11月，中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄在舊金山舉行會晤並達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係。

今年5月中日韓峰會，中國國務院總理李強與日本首相岸田文雄進行雙邊會談，岸田要求中方取消暫停進口日本水產品，並提出希望早日釋放在中國被拘的日本人。

李強會中則稱台灣議題事關中日關係，是「中國核心利益中的核心，也是一條紅線」。希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍。

另中共中央對外聯絡部部長劉建超在中日韓峰會之後訪日，與岸田文雄會談時，岸田提到希望基於「戰略互惠關係」方針，透過對話讓日中現存課題與懸而未決事項取得進展。

北京 岸田文雄 日本

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