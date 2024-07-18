反貪腐…中國紀檢監察：嚴查資本市場一把手違法

中共20屆三中全會今天即將閉幕，中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組組長樊大志在中國紀檢監察報刊文，表示要推動加大對資本市場行賄行為綜合懲戒力道，嚴查資本市場「一把手」違紀違法。

據中國紀檢監察報，該文章指出，反腐敗是中共一貫堅持的鮮明政治立場，是必須長期抓好的重大政治任務。駐中國證監會紀檢監察組持續深化證券發行審核領域腐敗問題專項治理，集中查處一批腐敗典型案件。

這篇文章並強調，要繼續保持案件查辦高壓態勢，持續緊盯棄守監管職責、危害重大改革推進、權力與資本相互勾連、風險與腐敗相互交織問題，嚴肅查處「一把手」和領導班子成員違紀違法案件。

文章又說，有針對性推動以案促改、以案促治，督促深入挖掘監管履職、行業生態、制度機制等方面深層次問題，持續完善嚴監嚴管制度機制。

文章表示，推動加大對資本市場行賄行為的綜合懲戒力道，發揮好監管懲戒機製作用，真正讓行賄者付出應有代價，著力淨化政治生態和市場生態。

為期4天的中共20屆三中全會今天即將閉幕，有分析認為，這次三中全會將涉及健全全面從嚴治黨體系。