立院決議要求解除限團令 邱垂正：赴陸仍有風險

立法院日前做出決議要求解除組團赴中國大陸觀光限制，陸委會主委邱垂正今天表示，截至目前為止台灣民眾赴中國大陸的風險仍然很明顯。

立法院院會16日表決通過「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議。

國策研究院今天上午舉行「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，邱垂正出席並於會前接受訪問回應相關議題。

邱垂正說，截至目前為止台灣民眾赴中國大陸的風險仍然很明顯，除了有許多國安法令，特別是「對台的22條懲治台獨意見」。實際上，也發現台灣民眾赴陸港澳有被盤查、滯留的具體事件，安全事由還沒去除的話，呼籲台灣民眾赴陸港澳，仍要審慎評估必要性，以確保自身安全與權益。

他也提到，就算是立法院通過的最後條文，還是要以安全為前提，這部分會視兩岸情勢與互動的結果，滾動式評估。

邱垂正說，從2016年以來，一直在維護過去既有的溝通聯繫機制，同時始終敞開和對岸溝通對話的大門。因為中國大陸抱持比較僵化的意識形態與政治框架，在官方、高階的事務比較難突破，「但是就民間，我們還是持續推動正常、健康、永續地交流」。