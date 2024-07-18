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被要求不參選 香港記協新任主席被華爾街日報解僱

中央社／ 台北18日電

香港記者協會新一任主席鄭嘉如被任職的媒體華爾街日報解僱。鄭嘉如稱，該報曾要求她不要參選記協主席和辭去當時的執委一職。

鄭嘉如是香港資深記者，擁有在中、英媒體工作多年的經驗。2022年起，她為華爾街日報工作。自2021年，她擔任香港記者協會執委會成員。今年6月22日，鄭嘉如在新一屆香港記者協會執委會選舉中，當選新一屆主席。

據香港01、明報等媒體報導，鄭嘉如17日在華爾街日報香港辦事處所在地中環廣場外召開記者會。她指出，作為香港記者協會主席召開的第一場記者會，竟然是宣布她「因擔任一個新聞工會主席而被解僱」，「這實在是令人震驚」。

她表示，17日被華爾街日報辭退，理由是「職位重組」。

她又稱，其上司在記協執委會選舉前夕要求她退選及辭任執委，並指記協崗位與記者職位無法共存，並說華爾街日報的員工不應該「在香港這樣的地方」推動新聞自由，因為香港不像一些新聞自由已被確立的地方。

鄭嘉如又說，很明顯，香港新聞界多年來所面臨的恐懼和不安同樣影響了華爾街日報的管理層，儘管他們相距遙遠，身處不同大洲。

她指出，她正尋求法律意見，並考慮對華爾街日報有可能違反香港「基本法」與「僱傭條例」，有關保障員工參與工會及免於受到阻嚇及解僱的權利，作出申訴。

據報導，華爾街日報母公司道瓊公司發言人確認有「人事變動」，不評論個別人士，又稱該報一直致力促進香港及世界各地新聞自由。

新聞自由 華爾街日報 香港

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