中共三中全會今閉幕 習近平將再發表講話

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），於15到18日在北京京西賓館召開，但據港媒報導，今天下午的閉幕式將會安排在北京人民大會堂舉行，各項表決議程後，中共總書記習近平將再就抓好全會精神貫徹落實作講話，大陸官方也預計在晚間發布《會議公報》。

15日當天，大陸官媒曾發布，三中全會已在北京開始舉行，習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》作了說明。報導稱，會議將重點研究進一步全面深化改革、推進「中國式現代化」問題，對圍繞「中國式現代化」進一步全面深化改革作出總體部署。

按照慣例，三中全會期間，將有370多名中共中央委員、候補委員參加會議，並在最後一日發表有關會議公報。

對於本次會議舉行，港媒《星島日報》報導進一步指稱，列席會議的還包括中共中央紀委常委（約10人），和所謂「有關方面負責同志」，即中共中央黨政軍群有關部門、部分國有重要骨幹企業、金融機構和省區市主要負責人，部分中共二十大基層黨代表和專家學者也會列席，因此與會者總共約500人。

報導並指，大會一般在解放軍方的京西賓館開幕，不過，今天下午的三中全會的閉幕式，會安排在人民大會堂舉行，首先通過《決定》，再通過《會議公報》，各項表決議程後，習近平再就抓好全會精神貫徹落實作講話。

接著，大陸官媒新華社預計在傍晚正式公布《會議公報》，至於《決定》全文，以及習近平關於《決定》的說明內容，一般會在三天後公布。

除了提振經濟、進一步改革開放的有關措施外，本次會議將拍板哪些人事異動也受到關注，例如有分析指，此次會議料將撤銷前大陸國防部長李尚福、前火箭軍司令員李玉超的中共中央委員職務，另大陸前外長秦剛的中央委員職務是否一併處理也引發討論。

另一方面，通常每月舉辦兩場例行新聞發布會的大陸國台辦，按慣例在暑期休會，近年僅在疫情期間破例，但昨日突發公告，將在7月24日（下周三）召開例行新聞發布會，是本月的唯一一場，也受到關注，因為上月21日，大陸國台辦曾臨時和「相關部門」舉行聯合專題發布會，宣布了關於懲治「台獨」頑固分子的《意見》。