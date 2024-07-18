中共三中全會今閉幕 邱垂正：研判將宣示「左傾政策」

中共二十屆三中全會將於18日結束，陸委會主委邱垂正表示，政府研判中共將會宣示「重分配」等具有社會主義特色「左傾政策」，以因應各項難題。

國策院18日上午舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，邱垂正出席致詞時表示，今年下半年美中雙方都有重要的政治議程正在進行，美方預計在11月7號舉行的總統大選，中方則是這幾天進行的二十屆三中全會，兩者對於未來美中戰略格局，印太地區的安全形勢以及兩岸關係的發展都深具重要性。

他提到，今天是中共二十屆三中全會4天會期的最後一天，預料今天會發布公報，過幾天會發布公報全文，各界都在關注中共是否會推出新的經濟社會政策以及相關的政策，對中國大陸整體發展路線與對外關係的影響。

邱垂正表示，依照目前公開資料顯示，這次的全會會聚焦研究全面深化改革、推進中國式的現代化等議題。「我們研判中共當局可能將會宣示重分配、強管制、計劃經濟、社會主義公有制等具有社會主義特色的左傾政策，進一步推動財稅改革，落實共同富裕，以因應當前經濟不振，外資撤離與人口老化的治理難題」。他也表示，期待中共當局能夠體察中國大陸人民的心聲，走向更文明開放更符合人性的發展道路。

就兩岸而言，邱垂正提到，最近中共罔顧兩岸互不隸屬、台灣完全不在其司法管轄權範圍內的客觀事實，發布所謂的懲治台獨22條意見，「這個意見可以說定義模糊寬泛，企圖以長臂管轄，終身追訴、缺席審判以及死刑重判、沒入財產這些違反文明世界基本的法律原則的惡法，來懲治威嚇台灣人民」。

他批評，這些中國大陸所頒布的法規法律，不會獲得國際社會的支持，只會嚴重傷害兩岸的正常往來、挑起兩岸人民的對立、製造兩岸的敵意螺旋，「可謂是相當負面的，損人不利己」。

他在會前受訪時，就立院通過新住民專法表示，法律通過這些條文「是沒有影響」，但是他擔心未來修法難免會有一些隱憂，也希望未來強化國會的遊說、跟委員說明，避免發生法律上扞格、競合的問題。

至於美國前總統川普說要跟台灣收更多的保護費，邱垂正則僅表示，「在美國大選過程當中，對於這些選舉語言，我們沒有評論」。

而禁團令的解除問題，他表示，截至目前國人赴陸的風險還是很明顯的，除了很多的國安法令，特別是對台22條的懲治台獨的的意見，實際上也發現國人到陸港澳也有被盤查、被滯留的一些具體的事件，這些安全的事由還沒有去除的話，他還是呼籲國人目前赴陸港澳要評估審慎評估必要性，以確保自己的安全以及權益。

他強調，「就算是立法院通過的最後的條文，也是要有一個安全的前提，所以這部分我們會視兩岸的情勢以及兩岸互動的結果來滾動式的來評估」。

此外，就兩岸前景他也提到，政府願意不斷善意堆疊、善意循環來推動兩岸關係良性互動，我們也希望對岸能夠跟我們相向而行。他並澄清，自己的兩岸論述與賴總統「完全一致」。