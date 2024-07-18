中共三中今閉幕 新華社「改革家習近平」特稿突消失

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱「三中全會」），將於今日閉幕。但新華社於三中全會15日開幕當天發布的近萬字特稿「改革家習近平」卻傳出已在大陸全網消失，引發外界議論。

實際以關鍵字「改革家習近平」在新華網與百度搜索，已經找不到這篇文章。一名大陸前媒體人告訴本報，「這太反常了，上尊號『改革家』，這本來應該是籌劃已久的定調，從未有過這樣就撤了的」。

針對網上各種傳聞，這名大陸前媒體人表示，現在情況複雜，哪種可能性都有。

新華社在這篇特稿將習近平與「改革開放總設計師」鄧小平比肩，文章稱「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家」、「習近平的改革情結一以貫之」、「同鄧小平一樣，習近平的改革動力也來自人民的期待」、「習近平有改革家傳」。

文章並稱，「觀察人士認為，習近平作為新時代改革設計者、實踐者和引領者，讓鄧小平開創的社會主義市場經濟得以延續並不斷書寫新篇章，點燃了中國這艘巨輪加速駛向全面現代化的新引擎，使中華民族復興進入不可逆轉的歷史進程。」

「通過全面深化改革，習近平繼承發揚了鄧小平的事業，讓中國不僅續寫了經濟奇跡，還展現出文化魅力，創造了人類文明新形態。」