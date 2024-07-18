快訊

厭女陷阱：孟若之女控訴後，我們該如何討論家內性侵

「口水手搖飲」店員嗆已道歉 巴毛律師：加盟主可求償、幾百萬跑不掉

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

中共三中今閉幕 新華社「改革家習近平」特稿突消失

聯合報／ 大陸中心／即時報導
新華社15日發布近萬字特稿「改革家習近平」引發關注，香港大公報次日於頭版大篇幅報導，但這篇文章如今在大陸網上已經搜索不到。（圖／截自大公報網站）
新華社15日發布近萬字特稿「改革家習近平」引發關注，香港大公報次日於頭版大篇幅報導，但這篇文章如今在大陸網上已經搜索不到。（圖／截自大公報網站）

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱「三中全會」），將於今日閉幕。但新華社於三中全會15日開幕當天發布的近萬字特稿「改革家習近平」卻傳出已在大陸全網消失，引發外界議論。

實際以關鍵字「改革家習近平」在新華網與百度搜索，已經找不到這篇文章。一名大陸前媒體人告訴本報，「這太反常了，上尊號『改革家』，這本來應該是籌劃已久的定調，從未有過這樣就撤了的」。

針對網上各種傳聞，這名大陸前媒體人表示，現在情況複雜，哪種可能性都有。

新華社在這篇特稿將習近平與「改革開放總設計師鄧小平比肩，文章稱「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家」、「習近平的改革情結一以貫之」、「同鄧小平一樣，習近平的改革動力也來自人民的期待」、「習近平有改革家傳」。

文章並稱，「觀察人士認為，習近平作為新時代改革設計者、實踐者和引領者，讓鄧小平開創的社會主義市場經濟得以延續並不斷書寫新篇章，點燃了中國這艘巨輪加速駛向全面現代化的新引擎，使中華民族復興進入不可逆轉的歷史進程。」

「通過全面深化改革，習近平繼承發揚了鄧小平的事業，讓中國不僅續寫了經濟奇跡，還展現出文化魅力，創造了人類文明新形態。」

新華社這篇特稿撤稿原因眾說紛紜，但按慣例，在二十屆三中全會今日閉幕後，新華社稍晚應會發布關於這次會議的公報。

在新華網以關鍵字搜索已找不到15日發布的特稿「改革家習近平」。（圖／截自新華網）
在新華網以關鍵字搜索已找不到15日發布的特稿「改革家習近平」。（圖／截自新華網）

共產黨 習近平 設計師 鄧小平

延伸閱讀

三中全會進行之際 人民日報：必須加強黨對改革的領導

中共三中全會 分析：著眼未來對近期經濟影響甚微

三中全會後探口風 美企高層下周訪京 探聽經濟政策第一手消息

面臨2大嚴重危機 美媒指三中全會將為習近平願景背書「拖累經濟」

相關新聞

中共三中今閉幕 新華社「改革家習近平」特稿突消失

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱「三中全會」），將於今日閉幕。但新華社於三中全會15日開幕當天發布的近萬...

陸暫停與美「軍控與防擴散」磋商

美國總統拜登日前才透露，有關中美兩軍恢復對話的消息，大陸外交部昨日突宣布，決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，...

王毅：爭取中美關係健康發展

中共政治局委員兼外長王毅昨日在「學習時報」撰文，闡述中共外交方針，就大國關係而言，王毅強調要「爭取中美關係實現健康、穩定...

防止南海衝突 中菲領導人建立熱線

在連串的南海局勢緊張事件發生後，大陸月初與菲律賓舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，當中提及「完善涉海溝通機制」。美...

中國漫記／自駕車「蘿蔔快跑」撞上武漢大媽 也撞出司機失業悲歌

百度Apollo的無人駕駛智能車「蘿蔔快跑」7月7日在武漢撞倒一名騎著電動車闖紅燈的大媽，這一撞，在中國大陸網路引發一場大戰，除了討論事故雙方誰是誰非，一般觀眾最直接的疑問是，如果被撞者重傷或死亡，責任算誰的，另一個問題則跟一個群體或產業有關：無人車發展下去，是否有一天將讓所有計程車、網約車司機全部失業？

在美藉反共詐財…郭文貴9罪成立 總刑期恐逾百年

美國紐約南區聯邦法院十六日宣判，中國商人郭文貴被裁定九項罪名成立，包括勒索及貪汙組織犯罪、電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。