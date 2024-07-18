防止南海衝突 中菲領導人建立熱線

在連串的南海局勢緊張事件發生後，大陸月初與菲律賓舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，當中提及「完善涉海溝通機制」。美聯社報導，目前雙方領導人已經建立直接溝通管道，熱線也可以透過外交部對口，包括外長和副部長級別等代表進行。

據報導，大陸外交部副部長陳曉東本月二日與菲律賓外交部副部長拉扎羅在馬尼拉共同主持召開「中菲南海問題雙邊磋商機制第九次會議」，大陸表示雙方同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧，雙方還就「完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話等合作進行交流」。

菲律賓外交部則指出，雙方簽署「關於完善中菲海上溝通機制的安排」，並同意進一步討論如何運作該機制。雙方同意繼續討論兩國海警間的合作，包括恢復「中菲海警海上合作聯合委員會」的可能性，也持續探討舉辦由兩國學者參與的海洋科技合作學術論壇的可能性。

美聯社十六日援引其取得的協議副本指出，大陸與菲律賓領導人將設立直接熱線制止海上衝突，「透過兩國領導人指定的代表，為菲律賓和中國之間的溝通提供了多種管道，特別是在海事問題上」；熱線會談也可以「透過外交部的對口，包括外交部長和副部長級別或透過他們指定的代表」進行。

雙方也正在討論「實施這一安排的指導方針」。而根據協議，雙方還計畫一旦簽署備忘錄，將在大陸海警和菲律賓海岸警衛隊間建立新溝通管道。

此前，大陸駐菲律賓大使館在四月曾強調，菲國上屆政府期間，雙方就仁愛暗沙局勢管控商談達成「君子協定」，直到去年二月初雙方一直都遵守。大陸強調，去年邀請菲國總統對大陸特別事務特使磋商達成內部諒解，今年初又通過外交管道與菲軍方商談達成運補「新模式」，「有關諒解和安排均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄」。