中共三中全會今閉幕 港媒預料：李尚福、李玉超將撤銷中委

為期四天的中共二十屆三中全會將在今日閉幕，此次會議的召開比慣例晚了近一年，外界推測很可能是疫情後經濟不振和一眾高官落馬事件等共同造成，因此會議將拍板哪些人事異動備受矚目。港媒分析，會議將提出深化「全面從嚴治黨」，料將撤銷前防長李尚福、前火箭軍司令員李玉超的中央委員職務，至於會議是否處理前外長秦剛的中委職務亦受關注。

香港星島日報昨日刊文指，此次會議聚焦全面深化改革、推進中國式現代化，由於中共總書記習近平六月在中共政治局集體學習時強調，全面從嚴治黨永遠在路上；要完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，因此相信三中全會也將提出進一步健全全面從嚴治黨體系。

文章指出，三中全會前夕，官方正式通報兩任國防部長魏鳳和、李尚福，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍，因此推測三中全會將撤銷李尚福的中央委員職務。另還將撤銷前火箭軍司令員李玉超中委職務，盛傳捲入火箭軍案的中國航天科工集團原董事長袁潔，中央候補委員職務也可能被撤銷。

政治評論家高新本周一在自由亞洲電台刊文分析，過去任何一個本屆中央委員若已被此前某次的政治局例會決定給予撤銷黨內職務、留黨察看、開除黨籍這三檔處分，就必須在之後的全會走一道「追認」程序。但他指出，秦剛、李玉超還有袁潔，至今都還沒被宣布正在接受紀委（軍紀委）的調查，亦沒有公開宣布黨紀處分決定。

然而，高新指出，事先毫無徵兆，卻在某次中央全會上「追認」開除某人黨籍的政治局決定的事情也發生過。他並提到，既然李玉超先前被全國人大常委會罷免的理由是「涉嫌嚴重違紀違法」，這次三中全會或下次中央全會追認批准開除其黨籍處分的機率最大。

至於前國務委員、外長秦剛的中央委員職務會否在三中全會處理，亦備受關注。秦剛遭免職已經一年，他在今年二月底「辭去」全國人大代表職務，而非遭「罷免」。美國之音認為，不同於三中全會幾乎肯定會開除李尚福，由於秦剛的官方公告缺乏，使他的命運存在一絲不確定性，例如可能不會被開除職務，而是被留黨察看，或者因調查仍在進行中而不被提及。

由於全會是唯一能夠增補新中央軍事委員會成員的會議，在預測李尚福被解除中央委員職務的同時，高新認為，現任國防部長董軍將獲任命為中央軍委委員。

星島日報指出，按照慣例，一旦中央委員出現缺位，由候補委員中得票高者依次遞補。目前中央候補委員排名在前的包括安徽省委常委丁向群、中央軍委裝備發展部政治部主任丁興農、四川省委常委于立軍等。