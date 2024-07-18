王毅：爭取中美關係健康發展

中共政治局委員兼外長王毅昨日在「學習時報」撰文，闡述中共外交方針，就大國關係而言，王毅強調要「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展」、要推動構建「均衡發展的大國關係格局」。

王毅在文中表示，就外交方針強調，大陸促進大國協調和良性互動，「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展，夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，密切中歐高層往來和戰略溝通」，「推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。

至於區域熱點議題，他表示北京當局堅持勸和促談，推動烏克蘭危機政治解決；在巴以問題上全力爭取加薩地區立即、永久停火，倡議召開更具權威性的國際和會，全面落實「兩國方案」；此外也表態在朝鮮半島、伊朗核問題、緬甸、阿富汗等問題上「繼續發揮建設性作用」。

王毅同時在中共黨媒「求是」撰文還提出，進入新世紀，新興市場國家和開發中國家崛起勢不可擋，「全球南方」、金磚國家、上海合作組織等影響力顯著提升，世界多極化和國際關係民主化潮流不可逆轉。

他表示，中國堅持走和平發展的道路，尊重各國人民自主選擇的發展道路和制度模式，反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊。

大陸外交部昨日也公布王毅十六日與歐盟輪值主席國匈牙利的外長西雅爾多通電話，王毅指出「當前最緊迫的事項、也是最現實的目標就是推動烏克蘭局勢盡快降溫」，各方盡快就「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」達成共識，進而為實現停火、恢復和談創造條件。大陸願同匈方一道，推動局勢朝著政治解決的方向發展。