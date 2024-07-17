三中全會進行之際 人民日報：必須加強黨對改革的領導

中共二十屆三中全會正在進行，這場主題是「進一步全面深化改革」的會議仍悄聲舉行之際，官媒釋出新的訊號，強調「必須加強黨對改革的領導」，也批評往西方普世價值、西方政治制度方向改革的說法。

人民日報17日在頭版刊出署名「任理軒」的文章，提到「曾經有一個時期，一些敵對勢力和別有用心的人在那裡搖旗吶喊、製造輿論、混淆視聽，有的人把改革開放定義為往西方『普世價值』、西方政治制度的方向改，否則就是不改革開放」。

文章續指，中共總書記習近平對此「亮明態度」，「這是偷換概念，曲解我們的改革」。文章強調，「守正，就必須加強黨對改革的領導」，並提到改革必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，如何確保改革立場不移、方向不偏，「最核心的是堅持和改善黨的領導」。

此前，新華社已經於13日刊發「鐘華論」文章，援引一位參加中共十八屆三中全會文件起草的成員說法指出，「沒有習近平總書記下決心，很多重大改革是難以出來的」，文章強調習近平以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，「推動『中國號』巨輪破浪前行」。

新華社並以特稿「改革家習近平」和推出紀錄片「領航新征程」，稱頌習近平引領和推動全面深化改革的功績；「求是」雜誌亦刊出習近平對「必須堅持自信自立」的理論文章。

不過對於大陸民間網友熱議的「我們已經進入『歷史垃圾時間』」這一說法，北京日報評論員則發文批評「某些人借題發揮，對國家發展長吁短嘆、陰陽怪氣」、「否定和看衰今日中國的一切」。就大陸官方公布上半年經濟增長率為5%，美媒美國之音訪問多位人士均指，選在三中全會開議當天公布看來「相對穩定」的經濟數據，顯然是為會議作宣傳，然而官方數據「掩蓋不了內需疲軟、外資持續撤離的現況」。