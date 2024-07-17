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王毅：夯實中俄新時代夥伴關係 爭取中美穩定發展

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部長王毅在中共黨媒《求是》撰文，重申將夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。（美聯社）
大陸外交部長王毅在中共黨媒《求是》撰文，重申將夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。（美聯社）

在中美升高、中歐貿易爭議升溫之際，大陸外交部長王毅在中共黨媒《求是》撰文，談及中美和中俄、中歐關係。文中表示，中國爭取中美關係健康、穩定、可持續發展；夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係；密切中歐高層往來和戰略溝通。

王毅在題為《從和平共處到命運與共的歷史跨越》的文章指出，進入新世紀，新興市場國家和開發中國家崛起勢不可擋，「全球南方」、金磚國家、上海合作組織等影響力顯著提升，世界多極化和國際關係民主化潮流不可逆轉。

王毅在文中表示，中國堅持走和平發展的道路，尊重各國人民自主選擇的發展道路和制度模式，反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊。強調中國促進大國協調和良性互動，如「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展；夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係；密切中歐高層往來和戰略溝通；推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。

針對地區熱點問題，文中表示，中國作為在和平與安全問題上紀錄最好的大國，將繼續推動落實全球安全倡議，探索和踐行中國特色熱點問題解決之道。以大陸國家主席習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」為根本遵循，堅持勸和促談，推動烏克蘭危機政治解決。

在巴以問題上堅定主持公道、維護正義，全力爭取加沙地區立即、永久停火，倡議召開更具權威性的國際和會，全面落實「兩國方案」。此外，在朝鮮半島、伊朗核、緬甸、阿富汗等問題上繼續發揮建設性作用。

另據大陸外交部官網，王毅16日應約同匈牙利外長西雅爾多通電話時表示，匈牙利為尋求和平奔走斡旋，發揮了建設性作用。他也強調，推動烏克蘭局勢儘快降溫，是當前最緊迫事項。中方認為，當前最緊迫的事項、也是最現實的目標，就是推動烏克蘭局勢儘快降溫，各方儘快就「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」達成共識，進而為實現停火、恢復和談創造條件。

烏克蘭 王毅

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