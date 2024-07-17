要美創造條件 北京：暫停與美方舉行軍控會談

中國外交部今天表示，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，聲稱「造成這一局面的責任完全在美方」，美方需要為對話交流創造條件。

去年11月，美中曾舉行軍控與防擴散磋商。據澎湃新聞報導，今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問，個別美國高級官員在不同場合指責中國拒絕和美方舉行新一輪磋商，中國外交部發言人林劍做出上述回應。

林劍指出，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益，破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。

林劍指出，為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，「造成這一局面的責任完全在美方」。

林劍表示，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。

去年11月6日，美中舉行軍控與防擴散磋商，時間落在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在舊金山舉行會談之前。當時這一場針對核武管控問題的會談，被視為是為拜習會登場做鋪路。